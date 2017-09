CAMILLE CABALTERA / Video, il rap al pianoforte sulle note di "Worth it" (Audizioni X-Factor 2017)

Camille Cabaltera (Foto da: Youtube)

Quando si è presentata sul palco di X-Factor 2017, alla prima giornata di audizioni, sono bastate poche note agli esperti giudici del talent musicale di Sky per capire che Camille Cabaltera aveva qualcosa di speciale. Non il colore della voce, o almeno, non solo quello. C'erano la presenza scenica, l'interpretazione, la carica emotiva dei fuoriclasse, mentre suonava la melodia di Worth it dei Fifth Harmony. Eppure, non solo quello. Sì, perché serviva aspettare qualche secondo in più, aprirsi al fatto che Camille non cantasse soltanto divinamente, per apprezzare in toto la sua performance. Giuso il tempo di rendersi conto che alla parte cantata, la Cabaltera sapesse alternare anche una parte rappata degna di Fedez, anche lui basito nel notare che quella ragazzina di 17 anni dai tratti asiatici seduta di fronte a lui fosse in realtà già capace di tanto, di così tanto. Volete capire di cosa parliamo? Allora ascoltatela.

I COMMENTI DEL PUBBLICO

A conferma del fatto che Camille Cabaltera al pubblico di X-Factor è piaciuta è anche tanto nella sua interpretazione di "Worth it" ci sono innanzitutto l'ovazione riservata dal pubblico in studio, ma soprattutto le quasi 200mila visualizzazioni catalizzate dal video della sua performance su YouTube. Come se non bastasse, sotto il filmato, i fan non stanno facendo mancare il loro appello ai giudici del programma affinché non si lascino sfuggire un talento musicale di questa portata. Ecco cosa si può leggere tra i commenti al proposito:"Si alza il livello alla grande quest'anno, partenza col botto! Lei se gestita bene può arrivare in finale"; oppure:"Se sprechiamo questo talento mi arrabbio!!!! Sei fortissima Camille"; e ancora:"Suono il piano non riesco a dire una parola mentre suono perché sennò sbaglio, rappare è difficilissimo, è fantastica".

