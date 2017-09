CATTIVISSIMO ME/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Pierre Coffin (oggi, 16 settembre 2017)

il film d'animazione in prima serata su Italia 1

PIERRE COFFIN E CHRIS RENAUD ALLA REGIA

Cattivissimo me, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 16 setembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione del 2010 che è stata diretta da Pierre Coffin e Chris Renaud, entrambi al loro debutto alla regia. La coppia si è occupata anche dei sequel del film, Cattivissimo me 2, il recentissimo Cattivissimo me 3 il film dedicato ai Minions. Le voci dei personaggi, nella versione italiana, sono interpretate da Max Giusti (E adesso sesso, La fiamma sul ghiaccio, Nero bifamiliare) e dai doppiatori Edoardo Stoppacciaro e Nanni Baldini, mentre in originale erano affidate a Steve Carell (Una settimana da Dio, Notte folle a Manhattan, C'era una volta un'estate), Jason Segel (Bad teacher - Una cattiva maestra, I fantastici viaggi di Gulliver, Molto incinta) e Julie Andrews (Mary Poppins, Tutti insieme appassionatamente, Victor Victoria). Cattivissimo me si è rivelato un ottimo successo, tanto che è stato rapidamente messo in cantiere un sequel uscito poi nel 2013. A colpire la fantasia dei più piccoli sono stati soprattutto i Minions, cioè gli aiutanti di Gru. Questi ultimi sono degli omini gialli. Indossano degli abiti da lavoro e parlano con un linguaggio stridulo e quasi indecifrabile. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

CATTIVISSIMO ME, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Gru è uno dei più cattivi abitanti della sua città. La sua aspirazione è diventare un grande e famoso supercattivo. Per compiere le sue malefatte si serve del suo genio, di una tecnologia avanzatissima e soprattutto dei Minions, dei piccoli aiutanti gialli che costruiscono i suoi strumenti e lo assistono durante la preparazione delle sue imprese. Quando Vector, un altro supercattivo, ruba le piramidi in Egitto, Gru capisce che deve sbrigarsi a svolgere un'impresa davvero memorabile. Decide quindi di rubare addirittura la Luna, ma la Banca dei cattivi gli nega un prestito necessario per organizzare l'impresa. Per farlo ha bisogno del raggio restringente che Vector ha utilizzato per il furto delle piramidi. Quando Gru vede tre ragazzine orfane entrare in casa di Vector per vendere dei biscotti gli viene in mente un'idea bizzarra. Decide quindi di adottare le bambine, Margot, Edith e Agnes, ed utilizzarle come ignare spie all'interno della villa di Vector. Gru però non ha pensato che portandosi in casa le tre bimbe, dovrà anche far loro da papà....

© Riproduzione Riservata.