CHIARA FERRAGNI È INCINTA/ La fashion blogger e Fedez diventano genitori a marzo 2018?

Chiara Ferragni è incinta?

Dal giorno in cui Chiara Ferragni ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2017 con un abito bianco molto corto si è fatto un gran parlare della sua possibile gravidanza. Il pancino è apparso a dir poco sospetto, così come le sue forme del volto più arrotondate rispetto al solito. Ma la fashion blogger è davvero in stato interessante o si tratta solo delle ennesime speculazioni del gossip di tarda estate? Il settimanale Spy è tornato sull'argomento nell'ultimo numero in edicola. In esso si scrive che la Ferragni diventerà mamma nel mese di marzo del 2018, precisando persino che avrebbe già scelto di partorire negli Stati Uniti dove viene già seguita da un noto ginecologo. La fidanzata di Fedez dovrebbe quindi già essere al terzo mese di gravidanza, a dimostrazione di come la sua storia d'amore con il rapper stia andando a gonfie vele dopo l'annuncio del fidanzamento ufficiale.

Chiara Ferragni e Fedez aspettano un bambino?

La notizia della gravidanza di Chiara Ferragni continua ad essere riportata da siti web e riviste di gossip ma la coppia sembra non curarsi di tale fuoriuscita di informazioni. Sebbene il mondo della moda e della musica sia in gran fermento davanti a tale possibilità, la coppia continua a mantenere il riserbo anche se non smette di pubblicare foto in cui appare insieme nei social network. Sebbene entrambi siano alle prese con diversi impegni di lavoro negli Stati Uniti e in Italia (dove il rapper sarà preso impegnato nella nuova edizione di X Factor), stanno cercando trascorrere costantemente il loro tempo insieme, viaggiando da un continente all'altro senza sosta. L'ultimo scatto pubblicato da entrambi conferma la felicità della coppia che, stando alle indiscrezioni di Spy, dovrebbe convolare a giuste nozze nell'estate del 2018, qualche mese dopo la nascita del loro bambino. La conferma ufficiale arriverà quanto prima?

