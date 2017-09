CLEMENTINO/ L'incontro con Milik: "tra bomber ci capiamo!", foto (Un, due, tre.. Fiorella!)

Clementino

ASSIEME A GIALLINI E LA MANNOIA

‘Un, due, tre.. Fiorella!’ e uno spettacolo che vede come protagonista Fiorella Mannoia ed i suoi più grandi successi musicali. Saranno presenti tantissimi ospiti tra cui il rapper napoletano Clementino, il quale proprio in queste ore ha voluto condividere la gioia di prendere pare allo show della Mannoia postando sui social una foto che lo ritrae nel backstage assieme all’artista romana ed all’attore Marco Giallini. Nel post, Clementino ha scritto: “Notizia Bomba Guagliù !!! Ho l'onore di annunciarvi che sarò ospite/disturbatore nel programma di @fiorellamannoia "Un Due Tre Fiorella" !!! Vi aspettiamo in prima serata su Rai1 sabato 16 settembre e sabato 23 settembre ! Sintonizzatevi !!! Eccomi con la mitica Fiorella e il grande @marco_giallini_official uno dei tantissimi ospiti delle due serate”. Clicca qui per vedere la foto.

CLEMENTINO, GRANDE TIFOSO DEL NAPOLI

Il rapper Clementino è un grandissimo tifoso della squadra di calcio del Napoli. Il suo è un entusiasmo contagioso che spesso e volentieri condivide con i tanti utenti che lo seguono sui social, pubblicando interessanti contenuti come la sua personale versione della canzone dei supporter azzurri Un giorno all’improvviso. Clementino inoltre, in questa settimana ha incontrato in un celebre locale del centro della città partenopea il forte attaccante polacco Arkadius Milik. In particolare il rapper ha incrociato il bomber napoletano in un locale di sushi scherzando sul fatto che anche lui giochi a calcio. Infatti è uno degli attaccanti della Nazionali Italiana Cantanti. Scherzando su questa cosa, il cantante ha pubblicato una foto di fianco a Milik scrivendo. “Tra bomber ci capiamo!! Milik Clementino”. Naturalmente la foto ha raccolto tanti commenti di supporto e migliaia di Mi Piace. Clicca qui per vedere la foto.

