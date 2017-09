Ciao Darwin 7, Reale vs Virtuale / Replica su Canale 5, ultima puntata: gli ospiti

Ciao Darwin

Ciao Darwin - La Resurrezione, torna per l'ultimo sabato in replica nella giornata di oggi, 16 settembre. Scopriamo a seguire, tutte le anticipazioni e le informazioni utili per guardare il programma condotto da Paolo Bonolis, anche in diretta e replica streaming, dal portale ufficiale di Mediaset.it e la sua applicazione per dispositivi mobili. La prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, si aprirà con l'ultimo appuntamento in replica della trasmissione. L'ottava puntata di Ciao Darwin che vedrete in onda stasera, è stata trasmessa per la prima volta su Canale 5 lo scorso 6 maggio del 2016. Insieme a Paolo Bonolis, troverete ovviamente anche Luca Laurenti, fedele spalla del conduttore romano da moltissimi anni. Con loro anche la bellissima Madre Natura, che regalerà un colpo d'occhio molto particolare per il pubblico di maschietti in ascolto. Anche questo “nuovo” spaccato del programma, offrirà al pubblico moltissimi momenti divertenti, pieni di risate e sfide tra due particolarissime categorie: “Reale” contro“Virtuale”.

Ciao Darwin, Reale VS Virtuale: le categorie in sfida

Ciao Darwin torna anche stasera, sabato 16 settembre per l'ultimo appuntamento in replica sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Con Bonolis e Laurenti anche Madre Natura e tante, ma proprio tante risate. A sfidarsi, il mondo “Reale” contro quello “Virtuale”. Ci saranno due squadre composte come sempre da 50 partecipanti ciascuna, che costituiranno le due categorie umane antitetiche della “nuova” puntata di Canale 5 in prime time. Le categorie in gioco, nel corso della serata in TV, delineeranno i contorni di quella più forte ed attuale, nonostante le notevoli differenze. L'intento principale di Ciao Darwin è proprio quello di trattare temi attuali, con una vena divertentissima, dissacrante e volutamente trash. Il chiaro meccanismo di selezione naturale teorizzato da Charles Darwin parla chiaro: individuare le caratteristiche e le particolarità dell'uomo e della donna dei nostri giorni mettendoli a confronto tra i loro. Paolo Bonolis quindi, avrà il particolare compito di far scendere in pista i 100 concorrenti capitanati ogni volta da due personaggi famosi. Stasera, per lo scontro “Reale” VS “Virtuale” ci sarà un faccia a faccia tra Piergiorgio Odifreddi - matematico e scrittore - e Francesco Facchinetti, ex cantante e deejay attualmente imprenditore di successo e manager di molti volti del web. Per visionare la puntata in diretta e replica streaming, potete consultare il sito di Mediaset.it e la relativa applicazione ufficiale. In alternativa, vi basterà cliccare qui per visionare l'intera puntata e le fotografie oltre che le divertenti gif animate della serata.

