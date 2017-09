EARTH - LA NOSTRA TERRA/ Su Rai 3 il film diretto da Mark Linfield (oggi, 16 settembre 2017)

il docufilm nel primo pomeriggio di Rai 3

Earth - La nostra Terra, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 16 settembre 2017 alle ore 14.55. Una pellicola cinematografica realizzata nel 2009 dalla BBC per l'emittente indipendente Disneynature. La regia è a cura di Mark Linfield e Alastair Fothergill, mentre la produzione vede una partnership fra USA, Germania e Regno Unito. Una delle sue particolarità riguarda la scelta di effettuare le riprese con una pellicola da 35 mm, in modo da realizzare scene in alta definizione. L'occhio della telecamera approfondirà infatti alcune creature del nostro pianeta ed il loro habitat, concentrandosi su tre differenti specie animali, gli elefanti africani, le megattere e gli orsi bianchi. La voce narrante che guiderà lo spettatore in questo magnifico viaggio è inoltre quella del celebre conduttore Paolo Bonolis.

EARTH - LA NOSTRA TERRA, LA TRAMA DEL FILM

La missione di Earth - La nostra Terra non prevede un puro racconto della vita dei protagonisti animali, ma è anche un monito per l'uomo. Un insegnamento al rispetto della natura e ad una convivenza pacifica fra tutte le specie di esseri viventi, umani e non. Earth - La nostra Terra è il primo dei docufilm realizzati da Disneynature, il brand indipendente della Disney, con cui fornisce un excursus che va dalle origini del nostro Pianeta fino alla nascita delle prime forme di vita. Dalla creazione di paesaggi spettacolari si passerà poi a seguire, grazie alla vita di tre particolari animali e del loro branco, un viaggio che trasporterà il pubblico dal freddo dell'Artico fino all'Antartide. Mark Linfield e Alastair Fothergill affronteranno infatti non solo un percorso di svariati chilometri, ma anche le difficoltà climatiche annesse, il tutto per seguire da vicino una famiglia di orsi polari, alle prese con la crescita dei loro cuccioli ed alla ricerca del cibo per sopravvivere in seguito al letargo. La telecamera si sposterà poi verso il Kalahari, un arido deserto in cui le tempeste di sabbia colpiscono continuamente ogni essere vivente. Lentamente, un branco di elefanti si incamminerà verso il delta dell'Okavango, un vero e proprio paradiso terrestre per mamma elefante ed il suo cucciolo, che cederanno poi il testimone ad una megattera, una balena, ed il suo piccolino.

