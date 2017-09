EDOARDO LEO/ "Tengo la mia famiglia lontana dai tappeti rossi" (Un, due, tre.. Fiorella!)

Fiorella Mannoia

UNA PERSONA MOLTO RISERVATA

Edoardo Leo è tra gli ospiti che prenderanno parte a questa prima puntata dello show di Fiorella Mannoia ‘Un, due, tre.. Fiorella!’ in onda su Rai 1. Un grande artista che negli ultimi anni ha deliziato il pubblico italiano con diverse pellicole di valore. Tuttavia sul suo conto si sa molto poco in quanto persona molto riservata. Un concetto che ha ribadito durante una recente intervista rilasciata alla rivista Grazia: “Sono una persona molto riservata: sto molto attento a tenere la mia vita e la mia famiglia (la moglie, Laura Marafioti, ballerina e cantautrice, e due figli, Francesco e Anita, 9 e 5 anni, ndr) lontane dai tappeti rossi. Posso essere sincero? Trovo che sia sbagliato svelarsi. Di un attore bisognerebbe sapere pochissimo, altrimenti la sua vita contamina i personaggi che interpreta. Per questo mi piace cambiare spesso look: barba lunga, barba corta, niente barba. Penso che sia una cosa buona per chi fa il mio mestiere: non connotarsi troppo, rendersi poco identificabile”.

EDOARDO LEO PROTAGONISTA IL 30 NOVEMBRE AI BOTTEGHINI

Il prossimo 30 novembre Edoardo Leo sarà nuovamente protagonista ai botteghini con il terzo capitolo della saga cinematografica Smetto quando voglio. Un prodotto che soprattutto con il primo capitolo ha ottenuto un successo inaspettato sfondando il tetto dei 5 milioni di euro di incasso. Su questo nuovo progetto, Edoardo Leo ha spiegato il motivo che lo ha indotto a non occuparsi del soggetto e della sceneggiatura: “Ho deciso di prendermi una pausa, ho lavorato troppo e voglio riordinare le idee. Voglio capire da che parte andare. Sto per compiere 45 anni, è un’età importante. Cominci a sentireche non hai più tutto il tempo del mondo e vuoi usarlo bene. Adesso so che il tempo della vita è quello che è, dunque mi prendo una pausa. Bisogna sapersi fermare, ogni tanto”.

© Riproduzione Riservata.