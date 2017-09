FABRIZIO CORONA E SILVIA PROVVEDI/ Cosa svela la lettera dell’ex re dei paparazzi? (Verissimo)

Fabrizio Corona

LA DECISIONE DEL GIUDICE

In questa prima puntata della trasmissione di Canale 5, Verissimo, condotta da Silvia Toffanin tra gli ospiti più attesi c’è Silvia Provvedi del duo musicale Le Donatella. Tuttavia il suo sarà un intervento telefonico per chiarire alcune questioni riguardanti l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Corona proprio in questi giorni ha dovuto incassare il parere negativo da parte del giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Beatrice Costi, che ha deciso di negare l’affidamento in prova in una comunità allo stesso Corona. Una decisione motivata in ragione di ‘concreti elementi che provano l’attuale pericolosità sociale’ che l’ex fotografo non è stato disposto ad accettare tant’è che ha fatto pervenire alla redazione di Verissimo, un’accorata lettera dove spiega le proprie ragioni rimarcando di essere pronto a tutto pur di riacquistare la propria libertà ed in particolare quella di ritornare a fare il padre.

L’APPOGGIO DI SILVIA PROVVEDI

Silvia Provvedi, non appena è venuta a conoscenza della decisione del giudice che di fatto ha negato la libertà al proprio fidanzato Fabrizio Corona, ha immediatamente manifestato il proprio sostegno all’ex re dei paparazzi pubblicando un post nel quale ha scritto: “Accogli la battaglia e vinci la Battaglia TieniDuroBaby”. Un post che ha raccolto centinaia di commenti da parte degli utenti e decine di migliaia di Mi Piace. Tra l’altro la Provvedi è sempre stata al fianco di Corona, durante tutte le vicende giudiziarie facendogli sentire concretamente il suo appoggio. Nello scorso mese di giugno, infatti, la Provvedi assieme alla sorella gemella, era presente nell’Aula di Tribunale dove è stata emessa la condanna ad un anno di carcere per Corona. Quel giorno, la cantante aveva rilasciato dichiarazioni di forte ottimismo sottolineando la speranza che il proprio fidanzato potesse riassaporare molto presto la libertà: “Spero esca presto dal carcere, oggi è finalmente uscita la verità.. In casi come questi molto delicati l'amore è importante e aiuta”.

LE LETTERA DI FABRIZIO CORONA

Nella lettera che Corona ha inviato dal carcere a Silvia Toffanin, l’ex re dei paparazzi ha sottolineato la propria frustrazione per la decisione del giudice di negarli la libertà, rimarcando di essere pronto a tutto pur di poter tornare a fare il padre partendo dallo sciopero della fame. Ecco alcuni passaggi più significativi del suo accorato appello: “Ora, per i miei principi e per insegnare a mio figlio che bisogna sempre lottare per l’ingiusta libertà negata, gli abusi di potere, le vendette e le vanità personali (che nulla hanno a che vedere con i procedimenti giuridici e la giustizia), sono disposto a sacrificare la mia vita. Sciopererò fino a quando non mi verrà fissata un’udienza nella quale verranno riconosciuti i miei diritti e la libertà che mi spetta,,, Sì io ho sbagliato, ma in passato, e ho già fatto il mio percorso per tornare libero, ma come dice Papa Francesco ‘Quando uno si macchia è difficile smacchiarsi’, specialmente per uno come me che è considerato il male assoluto, che deve essere eliminato per sempre. Basta pregiudizi!!! Voglio tornare a fare il padre. Ne ho assolutamente diritto e mio figlio ha bisogno di me”.

