FEDERICA PELLEGRINI/ Nessun flirt con Detti (Un, due, tre...Fiorella!)

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è tra gli ospiti della prima puntata dello show musicale di Rai 1 Un, due, tre.. Fiorella! che vede grande protagonista la cantante romana Fiorella Mannoia. Tra i simboli più amati dello sport italico, la Pellegrini negli ultimi campionati del Mondo ha portato a casa una storica medaglia d’oro nei 200 metri stile libero. Tuttavia la Pellegrini è anche al centro dei pettegolezzi del mondo del gossip soprattutto ora che è tornata single dopo la fine della storia d’amore con Filippo Magnini. A tal proposito la campionessa in una recente intervista ha chiarito: “Non è il momento di guardare nuovi fidanzati: adesso non ci penso, anche se non mancano occasioni che me ne affibbino uno... L’ accostamento a Detti è stato divertente perché è arrivato dal niente, semplicemente perché lui ha messo il mio piace a qualche foto su Instagram. Davvero mi ha fatto ridere molto”.

FEDERICA PELLEGRINI GUARDA AL FUTURO

Federica Pellerini nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di come abbia voluto trascorrere delle vacanze estive in continuo movimento e della propria scelta di cambiare guida tecnica affidandosi maggiormente alle donne. Ecco alcuni dei passaggi più importanti delle dichiarazioni rilasciate dalla campionessa dei 200 metri stile libero: “Le vacanze? Sempre in movimento e in posti diversi. Sono rimasta a casa giusto una notte per cambiare le valigie e ripartire, l’estate è girare e non stare ferma. Sportivamente parlando sì, anche se a lavorare mi sono sempre trovata meglio con gli uomini, e sarà sempre così. L’aiuto delle italiane mi aiuterebbe molto soprattutto nelle parti tecniche. A livello personale, il fatto di andare in vacanza insieme, è importante per coltivare le amicizie”.

