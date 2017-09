FRANCESCO FACCHINETTI/ E la gaffe a Miss Italia (Ciao Darwin 7)

Francesco Facchinetti

UNA VITA FRENETICA

Una puntata di Ciao Darwin 7 che si preannuncia quanto mai appassionante in quanto a sfidarsi saranno più che mai in contrasto nell’odierna società: quella del mondo virtuale capitanata dal cantante e conduttore Francesco Facchinetti e quella del mondo reale condotta dal matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi. Facchinetti che è reduce da un’estate trascorsa alla grande assieme alla propria compagna Wilma Helena Faisol ma allo stesso tempo densa di impegni. In un’intervista rilasciata al quotidiano Oggi, ha parlato dei suoi impegni abitudinari che sono realmente molteplici: “La giornata inizia alle 6. Rispondo subito alle mail che ho ricevuto durante la notte. I miei ragazzi lavorano di notte e di notte mi scrivono. Mi preparo e porto mio figlio a scuola e da quel momento non mi fermo più fino a mezzanotte, l’una… Abito tre giorni alla settimana a Milano, il resto a Roma, dove vive anche mia figlia Mia. E una settimana al mese a Londra. Dimenticavo, ogni quattro mesi mi fermo un mese a Los Angeles”.

FRANCESCO FACCHINETTI HA OSTACOLATO LA VITTORIA DI SAMIRA LUI?

Nel corso dell’ultima edizione dello storico concorso di bellezza Miss Italia che ha visto la vittoria di Alice Rachele Arlanch, Francesco Facchinetti ha commesso una gaffe che secondo qualcuno avrebbe danneggiato la corsa al titolo da parte della terza classificata Samira Lui. In pratica Facchinetti ha scambiato in diretta la Lui per una senegalese e secondo la diretta interessata questo avrebbe influenzato il voto del pubblico a casa. Queste le parole di Samira Lui: “Mia mamma è italiana, io sono nata in Italia e mi sento italianissima al 100%, quella frase di Facchinetti ha influito nel giudizio del pubblico a casa, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo. Inevitabilmente provo rabbia e delusione: ero convinta di poter rappresentare la mia regione e l'Italia.. Voglio conservare quanto di buono ho vissuto in questa esperienza, che accade una sola volta nella vita”.

