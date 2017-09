GIANNI MORANDI/ Il medico dell’Isola di Pietro protagonista a "Verissimo" e a "Un, due, tre...Fiorella!"

Gianni Morandi

IL 24 IN PRIMA SERATA CON LA NUOVA FICTION

Il cantante bolognese Gianni Morandi oggi sarà protagonista a Verissimo e nel programma con la Mannoia "Un due tre...Fiorella!". Morandi è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti di questa estate musicale 2017 grazie al tormentone Volare, interpretata assieme a Rovazzi. Un successo straordinario che dimostra ancora una volta, la capacità di Morandi di riuscire sempre e comunque ad intercettare quelle che sono le preferenze del pubblico italiano. Tra l’altro a partire dalla prossima domenica 24 settembre sarà principale interprete della nuova fiction L’isola di Pietro, trasmessa nella prima serata di Canale 5. Una nuova sfida per questo straordinario artista nella quale sarà un medico ed in particolare il pediatra Pietro che vive da diversi anni su una isola del Mediterraneo. Pietro è un punto di riferimento per gli abitanti del posto anche se deve fare i conti con un passato piuttosto difficile avendo perduto la moglie ed in parte anche la figlia. Tuttavia, sarà proprio la figlia a fare la sua ricomparsa dopo tanti anni dal momento in cui andò via di casa.

GIANNI MORANDI SI TUFFA IN NUOVA ESPERIENZA ARTISTICA

Nel corso di una recente intervista riportata dal portale Superguidatv, Gianni Morandi ha parlato della nuova fiction enfatizzando la sua voglia di rimettersi in discussione come attore dopo diversi anni di distanza dall’ultima volta. Queste le parole dell’artista bolognese: “È una serie difficile da definire, parla d’amore e di passione, però il giallo è sempre presente. Ci sono dentro tante sensazioni, tanti sentimenti… A me piace sempre fare cose diverse, era un po’ di tempo che non facevo una fiction: l’ultima è stata diciotto anni fa. Volevo vedere se questo lavoro di attore potevo ancora farlo, o potevo finalmente farlo, visto che ora ho una faccia un po’ più segnata, un po’ più matura. Tra l’altro è girata in un luogo meraviglioso. Il luogo diventa protagonista. L’isola di Pietro è Carloforte, ma può essere anche la Sardegna o un’isola immaginaria, è un luogo che ha tutte le caratteristiche per raccontare una storia come questa”.

