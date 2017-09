GIORNI CONTATI/ Su Canale Nove il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 16 settembre 2017)

il film fantasy in prima serata su Canale Nove

NEL CAST ARNOLD SCHWARZENEGGER E GABRIEL BYRNE

Giorni contati, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 16 settembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere fantasy che vede le grandissime interpretazioni di due big di Hollywood, ovvero, Arnold Schwartzenegger e Gabriel Byrne. Uscito nelle sale cinematografiche di mezzo mondo nel 1999, Giorni Contati fa molto spesso riferimenti ai testi sacri, in particolare, il regista Peter Hyams si è affidato molto alla lettura del libro dell'Apocalisse da dove ha preso spunto per le fattezze con cui viene rappresentato il Diavolo quando si manifesta nella sua forma originale. Ai testi sacri si fa riferimento anche nelle scene finali, dove compare una statua di San Michele, peggiore nemico di Satana, elemento cruciale nel film alla lotta contro le forze del male. Per quanto riguarda il cast, inzialmente il ruolo di Christine York sarebbe dovuto essere affidato a Kate Winslet, ma alla fine la scelta è ricaduta su Robin Tunney. Stessa cosa accaduta per quanto riguarda la regia, all'inizio si era pensato a Marcus Nispel, in secondo luogo a Sam Raimi. Il primo però rifiutò l'incarico senza dare spiegazioni, mentre il secondo era impegnato a girare le riprese del film Gioco d'Amore. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

GIORNI CONTATI, LA TRAMA DEL FILM

Datato 1999, il film è incentrato sul mondo del paranormale e del satanismo. All'agente di polizia Jericho Cane viene affidato un incarico molto importante, difendere un ricco uomo d'affari di Wall Street. A voler uccidere l'uomo è infatti un sacerdote, che tenta di ordire un attentato nei suoi confronti, fallendo nell'impresa grazie al tempestivo intervento dell'agente Cane. La verità però, è che nel corpo del banchiere si annida il germe del demonio, che ha preso possesso di lui e ora è alla ricerca di una donna di nome Christine York. La ragazza, nata con un simbolo demoniaco sul braccio, è nelle mire di Satana, che vuole un figlio dalla donna per regnare sul mondo intero. L'agente Cane viene portato in tentazione dal Diavolo, che gli promette di restituirgli sua moglie e sua figlia, tragicamente scomparse in circostanze antecedenti a quelle del film. Jericho rifiuterà però la proposta tentatrice del demonio e ingaggerà con lui una furiosa lotta durante la notte di capodanno.

