Grande Fratello Vip 2 Ed. 2017/ News: Cristiano Malgioglio shock “Ho avuto un melanoma”

Grande Fratello Vip

Cristiano Malgioglio è tra i papabili vincitori della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Partito ufficialmente lo scorso lunedì 11 settembre, il celebre cantante siciliano è entrato in casa sentendosi un vero re! Inizialmente, non voleva entrare dalla porta rossa perché lui fa parte del popolo ma, i suoi atteggiamenti da divo, sembrano sempre smentirlo. Ovviamente, dietro quella scorza eccentrica e talvolta eccessiva, si nasconde un uomo tanto sensibile e che si commuove davvero per pochissimo. La sua è una “maschera”, per difendersi dal mondo esterno. In televisione però, Cristiano Malgioglio sembra tutt'altro. Nella Casa del GF Vip, ha messo da parte le maschere per qualche tempo, regalando al suo pubblico la parte più vera della sua persona, compresi i momenti fortemente delicati e commoventi. All'interno della Stazione di Tristopoli, un Cristiano Malgioglio emozionatissimo, ha svelato alcuni retroscena del suo passato. Il ciuffo più famoso della TV, ha infatti raccontato agli altri residenti della polverosa Stazione, un episodio molto doloroso della sua vita.

Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio racconta il suo dolore

Il cantante ha parlato con gli amici in Stazione, raccontando loro di avere sconfitto un melanoma. "Quando ho saputo di questa cosa non mi importava più niente, avevo bisogno soltanto della mia famiglia. Non mi servivano il successo e i soldi. Quando ascoltavo il mio pezzo nelle discoteche e in radio, non godevo di questo successo” ha confidato il paroliere più celebre della televisione italiana. Di seguito, ha anche raccontato di essersi recato in un luogo di pellegrinaggio per cercare consolazione nella fede. "Non ho mai visto una cosa del genere, c'era tantissima gente. A un certo punto vedo questa Madonnina piccola che mi passa davanti… A questo punto mi dico ‘Cosa chiedo alla Madonna?'. Non ho chiesto niente, le ho detto solo ‘Aiutami'. E per me è stato un miracolo dopo tutta questa situazione” ha aggiunto ancora visibilmente commosso. Di seguito, ha raccontato di avere preso la malattia in maniera tranquilla e razionale: "Tutto tranquillo comunque, ora sono molto sereno, mi sono ripreso la vita. Sono qua con voi” . Poi il celebre paroliere ha voluto dare un consiglio a tutti: “Bisogna fare la mappatura dei nei, sempre. Anche quel neo che vi sembra bellissimo, vi potrebbe causare un danno enorme… Scusatemi se piango… Non voglio più raccontare niente di questa storia, ormai è finita”. In ultimo, il ringraziamento ai dottori che lo hanno curato: “Se queste forme di melanoma sono prese all'inizio puoi vivere felice e contento… La prevenzione è molto importante".

