Harry Dean Stanton è morto / L'attore aveva 91 anni, era apparso di recente nel revival di Twin Peaks

L'attore Harry Dean Stanton è morto in un ospedale di Los Angeles all'età di 91 anni per cause naturali. Era noto per la sua partecipazione a numerosi film e serie televisive, dalle quali non si era allontanato neppure in questa fase avanzata della sua vita. Nato nel 1926 a Irvine, Stanton evidenziò fin da ragazzo il suo interesse per il mondo dello spettacolo, laureandosi all'Università del Kentucky in giornalismo e arti radiofoniche. Molto presto si dedicò al cinema, diventando un interprete molto amato da registi del calibro di David Lynch, Sam Peckinpah, John Milius e Monte Hellman. Fu amico intimo anche di Francis Ford Coppola, che gli assegnò il ruolo di un agente dell'FBI per la protezione di un testimone nell'indimenticabile pellicola 'Il padrino - Parte II'. Ma sono davvero tantissimi i film nei quali Harry Dean Stanton recitò nella sua lunga carriera, con la preferenza di lavori indipendenti e cult.

Morto Harry Dean Stanton, carriera e ruoli indimenticabili

Tra i vari ruoli da protagonista che interpretò Harry Dean Stanton va ricordato soprattutto Travis in 'Paris, Texas' di Wim Wenders del 1984. Ma la lista di partecipazioni illustri è davvero lunghissima: dal suo primo film western 'La pista dei Tomahawks' del 1957, a 'La conquista del west'', Strada a doppia corsia', 'Cockfighter', '1997: fuga da New York', 'Alien'. Con il passare degli anni, la carriera di Stanton non ha mai conosciuto una vera e propria crisi e l'attore ha recitato fino a pochi mesi prima della sua morte. Passando per pellicole famose quali 'Il miglio verde', 'Terapia d'urto' o 'The Avengers', negli ultimi anni l'artista si è dedicato di nuovo al suo primo amore ovvero alle serie televisive: dal 2006 al 2010 ha fatto parte del cast di 'Big Love', con Bill Paxton, ma i più giovani lo potranno ricordare anche per la sua presenza in cinque episodi del revival di 'Twin Peaks', giunto qualche mese fa anche in Italia. Il 29 settembre uscirà negli Stati Uniti Lucky, l'ultimo film nel quale ha recitato.

