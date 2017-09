I CANNONI DI NAVARONE/ Su Rai Movie il film con Gregory Peck (oggi, 16 settembre 2017)

il film bellico in prima serata su Rai Movie

GREGORY PECK NEL CAST

I cannoni di Navarone, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 16 settembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere bellica del 1961 che è stata diretta da J. Lee Thompson (Il promontorio della paura, 1999 - Conquista della Terra, L'oro di McKenna) e Alexander Mackendrick (Piombo rovente, La signora omicidi, Ciclone sulla Giamaica) ed interpretata da Gregory Peck (Il buio oltre la siepe, Vacanze romane, Romantico avventuriero), Anthony Quinn (Zorba il greco, Lawrence d'Arabia, Viva Zapata) e Irene Papas (Il messaggio, Anna dei mille giorni, Il leone del deserto). Il film I cannoni di Navarone, è tratto dall'omonimo romanzo di Alistair MacLean e ha ottenuto un buonissimo successo di critica e ha vinto un Premio Oscar per i migliori effetti speciali. Il film ha ottenuto anche alter 6 nomination agli Oscar e ha vinto i Golden Globe come miglior film drammatico e come migliore colonna sonora. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I CANNONI DI NAVARONE, LA TRAMA DEL FILM

Seconda Guerra Mondiale. La marina britannica deve evacuare la piccola isola di Keros prima dell'arrivo dei tedeschi, ma per farlo gli inglesi dovranno passare per uno stretto protetto da una potentissima batteria di cannoni, posta sulla vicina isola di Navarone. La Royal Air Force fallisce però nel tentativo di bombardare e distruggere i cannoni. La missione viene quindi affidata al capitano Keith Mallory (Gregory Peck) e al colonnello greco Andreas Stavros (Anthony Quinn). Questi, alla testa di un piccolo commando, dovrà raggiungere l'isola di Navarone e scalare un'alta scogliera che, proprio perché impenetrabile, non è controllata dalle sentinelle tedesche. Il piano prevede che a questo punto il commando penetri nella struttura che ospita i cannoni e faccia saltare in aria tutto. Già durante l'avvicinamento le cose cominciano ad andare male, il peschereccio che ospita il commando viene infatti intercettato da una pattuglia tedesca, che riesce a dare l'allarme. I soldati britannici riescono ad arrivare alla scogliera, ma proprio in quel momento scoppia una terribile tempesta che rende ancora più difficoltosa la scalata. I britannici riescono comunque, nonostante le difficoltà, a raggiungere la cima della scogliera e incontrarsi con i partigiani greci della zona guidati da Maria Pappadimos (Irene Papas). La parte più dura della missione deve però ancora arrivare, perchè il commando deve ancora raggiungere ed assaltare i cannoni, guardati a vista da un'intera compagnia di soldati tedeschi.

