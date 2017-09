IL COMUNE SENSO DEL PUDORE/ Su Iris il film con Alberto Sordi (oggi, 16 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Iris

NEL CAST ALBERTO SORDI E GIO' STAJANO

Il comune senso del pudore, il film in onda su Iris oggi, sabato 16 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola comica che rientra nel noto filone cinematografico della commedia sexy all'italiana. Il film è stato diretto dal grande Alberto Sordi, che interpreta anche il personaggio protagonista della storia del primo episodio, Giacinto Colonna. La trama de Il comune senso del pudore, è infatti suddivisa in quattro distinti episodi, ognuno caratterizzato da personaggi e storia differenti. Altri attori presenti nel cast sono Giò Stajano, Florinda Bolkan, Claudia, Cardinale, Philippe Noiret, Rossana Di Lorenzo e Cochi Ponzoni. Claudia Carinale è un'attrice italiana famosissima e nota al pubblico per aver preso parte a tantissimi film di successo, come Il giorno della civetta, Fuori il malloppo, Le pistolere e Libera, amore mio. Come già accennato in precedenza, la trama de Il comune senso del pudore è suddivisa in quattro parti, indipendenti l'una dall'altra. L'argomento centrale che però accomuna tutti e quattro gli episodi, riguarda appunto il senso del pudore, che proprio nel corso degli anni 70 era in lenta evoluzione nel nostro Paese. Proprio in quel periodo si diffusero, infatti, anche in Italia l'editoria e la cinematografia erotica. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL COMUNE SENSO DEL PUDORE, LA TRAMA DEL FILM

Nel primo episodio il protagonista è Giacinto Colonna. Quest'ultimo è in procinto di festeggiare le famigerate nozze d'argento assieme a sua moglie Erminia. Per celebrare la serata, porta la sua donna al cinema ma in tutte le sale vengono proiettati film erotici. Erminia, in un primo momento, si scandalizza per poi accettare di buon grado la situazione. Nella seconda parte, il protagonista è invece Ottavio Caramessa, nuovo capo editore di un giornale pornografico che finirà presto in galera proprio a causa della sua nuova occupazione. Nel terzo episodio, Armida è la moglie di un procuratore. Quest'ultimo è un nemico giurato dell'editoria erotica ma sua moglie ne sembra alquanto attratta. Nel quarto ed ultimo episodio, la protagonista è una famosa e pluri premiata attrice straniera che, nel corso delle riprese di un film rifiuta di prendere parte ad una scena di sesso. A convincere l'attrice a proseguire le riprese saranno un sacerdote alquanto moderno ed uno scrittore.

