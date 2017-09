IL SEGRETO / Anticipazioni 16 settembre: Severo deve prendere una decisione su Candela e il bambino

Il Segreto

Dopo l'avvincente puntata de Il Segreto di ieri sera, la telenovela spagnola tornerà questo pomeriggio a partire dalle ore 15:00. Occhio dunque alle tante variazioni di orario del sabato, che potrebbero portare un po' di confusione nella mente dei telespettatori di Canale 5. Si ripartirà questo pomeriggio dall'importante decisione che dovrà prendere Severo, riguardo le sroti di Candela e della bambina che porta in grembo. Se l'imprenditore vorrà cercare di salvare almeno la moglie, dovrà prendere in considerazione la possibilità di sottoporla ad elettroshock, anche se ciò significherà compromettere la salute del feto. L'uomo sarà terribilmente combattuto, almeno fino a quando in lui si riaprirà un piccolo bagliore di speranza: mentre si troverà in visita a Candela alla clinica, la pasticcera gli farà un lieve cenno con la mano. Sarà dunque questo il primo segno di un suo imminente risveglio?

Severo prende la sua decisione su Candela?

Alfonso continua a combattere Nella puntata de Il Segreto in cui Severo dovrà prendere una delle decisioni più sofferte della sua vita, anche Alfonso continuerà a lottare per riportare Emilia alla ragione. Nonostante abbia chiesto più volte alla moglie di spiegargli per quale motivo si è autoproclamata colpevole di un crimine non commesso, il locandiere sarà certo dell'innocenza della donna e ad indagare sull'idendità del suo possibile ricattatore. Per questo, chiederà aiuto a Sonia, l'unica persona in grado di ascoltare le confidenze di Emilia. Con lei stabilirà un vero e proprio patto: se la donna lo aiuterà, insistendo con la sua compagna di cella, lui in cambio le troverà un bravo avvocato in grado di farla uscire di prigione. Raimundo sosterrà il genero in questo nuovo piano, ma allo stesso tempo l'Intendente farà bene a tenere gli occhi aperti nei confronti di Donna Francisca. Quest'ultima, infatti, sarà più che mai decisa a liberarsi una volta per tutte dell'ex fidanzato, l'unico in grado di metterle i bastoni tra le ruote nei suoi intrighi.

