Ilary Blasi/ La conduttrice del Grande Fratello Vip in tv con l'amica Toffanin (Verissimo)

Ilary Blasi a Verissimo

Per la prima puntata di Verissimo Silvia Toffanin ha scelto di farsi accompagnare da Ilary Blasi, l'amica di sempre. “Ilary invece ci parlerà del Grande Fratello Vip con cui avremo un filo diretto. Per me Ilary è una persona speciale, abbiamo cominciato insieme a fare spettacolo e il nostro legame è rimasto unico", ha raccontato di recente la Toffanin, intervistata tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. La Blasi, dopo le vacanze con Francesco Totti ed i tre figli è tornata in pista, più in forma che mai con un leggero cambio di look. Non più bionda al Gf Vip ma castana, con la solita ironia che la contraddistingue. Ilary infatti, aveva già convinto moltissimo nel corso della prima edizione e, dopo essere stata riconfermata, riporta in pista la cifra stilistica che la distingue dal resto delle conduttrici dell'ammiraglia Mediaset. La romana infatti, non si fa alcun problema: mette a tacere i concorrenti, li rimprovera e li prende anche in giro. La sua intervista di questo pomeriggio, sarà sicuramente tra le più divertenti ed interessanti anche perché, l'amicizia che lega le due, appare già una buona carta da giocare sul tavolo dell'intesa TV.

Ilary Blasi dal Grande Fratello Vip a Verissimo

Di che parleranno Ilary Blasi e Silvia Toffanin? Questo pomeriggio, su Canale 5 si riapriranno le porte di Verissimo, rotocalco di cultura, informazione e gossip che torna in onda dopo la lunga pausa estiva. "E' diventato un programma di sentimenti, spaziamo dalle risate ai momenti più dolorosi, ma sempre con la partecipazione affettuosa del pubblico", ha confessato la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Ed infatti, già durante una precedente intervista, Ilary e Silvia si sono lasciate andare a più di qualche lacrima: anche oggi succederà questo? Se l'argomento si concentrerà solo sul Grande Fratello Vip, conoscendo l'ironia della Blasi, è probabile che possa strapparci solo grandi risate. Se – di contro – si analizzeranno anche le scarpette appese al chiodo da parte di Francesco Totti, potrebbe sicuramente esserci qualche momento di forte commozione. Proprio il marito di Ilary, durante lo scorso lunedì sera si trovava dietro le quinte per fare il tifo in favore della moglie, così come “spoilerato” da Alfonso Signorini durante la diretta.

La decisione di Francesco Totti

Proprio Francesco Totti, non si è separato dalla sua Roma anche (e soprattutto) per amore della sua Ilary. Nonostante le numerosissime proposte milionarie, il tenerissimo "pupone" del calcio è rimasto nella Capitale. E' stata proprio Ilary a svelare questo interessante retroscena. Ma anche Maurizio Costanzo, intervistato per il settimanale "Oggi" ha confessato: “Francesco Totti ha rifiutato cifre astronomiche offerte da squadre di Dubai e del Giappone”. “Lui ha una vera dipendenza dalla Roma, peggiore di quella che chiunque potrebbe avere da una qualsiasi sostanza… Non mi stupirei se per restituire a Roma quello che Roma gli ha dato, si spendesse in prima persona per seguire il progetto del nuovo stadio”, scrive ancora Costanzo. E mentre si parla addirittura di voglia di quarto figlio da mettere in cantiere, Ilary Blasi questo pomeriggio, ci regalerà una bellissima intervista in onda con Verissimo, al fianco di Silvia Toffanin, una delle sue migliori amiche da quando ha deciso di intraprendere questa carriera nel mondo della televisione.

