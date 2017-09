Italia's Got Talent 2018 / Nina Zilli fuori dal cast e anno sabbatico per lo show? Novità in arrivo

Italia's got talent cast

Quando torna Italia's got talent? È questa la domanda che i fan dello show di Tv8 si sono posti nelle ultime settimane. La risposta a tale quesito è purtroppo una novità negativa perchè, stando ai palinsesti presentati agli upfront 2017 di Sky, il programma quest'anno non ci sarà. E non si tratta dell'unica novità in quanto, stando alle indiscrezioni lanciate da Alberto Dandolo nel nuovo numero di Oggi, nel cast dei quattro giudici potrebbe esserci un inaspettato addio. "Gira voce che per la nuova edizione di Italia’s got talent Sky stia pensando a degli importanti cambiamenti. - esordisce il giornalista - All’orizzonte alcune new entry e un’uscita eclatante: si mormora infatti che sia a rischio la poltrona da giudice di Nina Zilli, 37. Sarà vero? Ah, saperlo…".

NUOVO CAST PER ITALIA'S GOT TALENT 2018?

Nina Zilli potrebbe non esserci nella nuova edizione e, in effetti, la cantante ha recentemente dichiarato di volersi concentrare sulla musica. Per quanto riguarda la lunga pausa dello show, è Tvblog a lanciare l'indiscrezione: "il programma tornerà sulle reti di proprietà di Sky, ma lo farà solo nell'autunno del 2018. Si prenderà quindi un bell'anno sabbatico, forse per riordinare le idee e trovare innesti che lo rendano ancor più interessante rispetto al passato" si legge infatti sul noto portale. È anche vero che Frank Matano e Claudio Bisio saranno impegnati nella nuova serie The Comedians, mentre Luciana Littizzero sarà alle prese con la nuova edizione di Che tempo che fa e la Zilli, appunto, impegnata nella musica. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

