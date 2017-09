JENNY WATWOOD/ E' Madre Natura la statuaria modella americana (Ciao Darwin 7)

Jenny Watwood, Madre Natura

LA NUOVA VANESSA KELLY?

A rendere Ciao Darwin 7 maggiormente interessante soprattutto per i maschietti, è la presenza della bellissima modella statunitense Jenny Watwood che veste i panni, si fa per dire, di Madre Natura. La sua è bellezza magnetica che ricorda moltissimo quella di Vanessa Kelly che peraltro è stata una delle più amate ed ammirate Madre Natura. La Wattwood come detto è una modella americana di 26 anni nata nelle città di Phoenix nello stato dell’Arizona ma vive da diversi anni a Milano diventando tra le modelle più ricercate dalle griffe di moda. Infatti, vanta diversi campagne pubblicitarie di cui è stata protagonista.

JENNY WATWOOD, CHI E' MADRE NATURA?

La Watwood è alta circa 170 centimetri e lavora nel campo della moda ormai da tantissimi anni grazie ad un fisico praticamente perfetto. Probabile che nel prossimo futuro, messa da parte la carriera di modella, non possa cimentarsi con la recitazione o magari diventare una nuova stella della televisione italiana. Nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni prima della puntata di Ciao Darwin, ha raccontato le proprie emozioni ed il primo approccio con il programma nella fase di casting. Queste le parole della modella: “Nessun problema per me scendere le scale in costume, sono una modella. L’unica difficoltà è sfilare in lingerie quando fa veramente freddo, ma noi modelle siamo abituate, capita anche di scattare campagne in costume da bagno con temperature polari. Gelo a parte, ho respirato un’aria di grande professionalità in studio durante i miei casting e Paolo Bonolis è una persona decisamente attenta e rispettosa oltre ad essere molto divertente”.

