L'ANNO DEL DRAGONE/ Su Rete 4 il film con Mickey Rourke (oggi, 16 settembre 2017)

il film poliziesco in seconda serata su Rete 4

NEL CAST MICKEY ROURKE

L'anno del dragone, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 16 settembre 2017 alle ore 23.05. Una pellicola poliziesca e thriller che è stata diretta da Michael Cimino nel 1985 e con protagonista Mickey Rourke. Il cast è completato dagli attori Ariane Koizumi e John Lone per quanto riguarda i ruoli principali. Al loro fianco altri nomi importanti del grande e piccolo schermo, da Raymond Barry a Victor Wonf fino a Jack Kehler. La trama si ispira inoltre al romanzo omonimo di Robert Daley che Cimino ha riadattato in versione cinematografica grazie al brillante regista e sceneggiatore Oliver Stone. Il poliziesco è stato inoltre prodotto da Dino De Laurentiis e rappresenta il primo lavoro di Cimino dopo un silenzio di cinque anni, a causa del flop significativo registrato dal suo I cancelli del cielo. La realizzazione de L'anno del Dragone ha comportato non poche difficoltà per il regista, dato che la produzione ha voluto agire in fretta. Tanto che il casting è stato effettuato ancora prima che lo script venisse ultimato. In origine, Oliver Stone e Michael Cimino avevano in mente di affidare la parte del protagonista a Jeff Bridges o Nick Nolte, ma vennero letteralmente conquistati dall'interpretazione di Mickey Rourke in The Pope of Greenwich Village. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ANNO DEL DRAGONE, LA TRAMA DEL FILM

Il capitano della Polizia Stanley White viene assegnato a Chinatown per combattere contro la criminalità organizzata cinese. Entrerà presto in conflitto con il giovane Joey Tai, che ambisce al posto di leader della Triade. Anche se in apparenza sembrerà esistere una sorta di tregua fra il gruppo malavitoso di Tai e le forze di Polizia, i leader delle due fazioni opposte entreranno in conflitto a livello personale. Nel frattempo, White si innamora della giornalista Tracy Tzu, aggredita dai criminali al fianco della moglie del Capitano. In base a questo, il protagonista deciderà di distruggere la Triade con maggiore determinazione, a partire da Tai. Nella lotta senza confini potrà avvalersi dell'aiuto di Herbert, un agente cinese che può essere usato sottocopertura in modo che avvicini Tai, spacciandosi per uno degli impiegati di un suo ristorante. In questo modo il poliziotto riuscirà a carpire delle informazioni segrete riguardo ad una partita di droga in arrivo, ma verrà smascherato. Un poliziotto corrotto di nome Perez informerà infatti Tai della presenza del traditore, che verrà ucciso senza pietà. Ormai deciso a non perdere più tempo, Stanley deciderà alla fine di affrontare il criminale da solo e di approfittare dell'arrivo del carico di droga.

