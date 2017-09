LIGABUE/ "Per me il cinema nasce da un bisogno di raccontare" (Un, due, tre.. Fiorella!)

Luciano Ligabue

RIPARTITO IL TOUR

Un, due, tre.. Fiorella! è un appuntamento di grande spessore nel corso del quale interverranno grandissimi artisti italiani ed internazionali come nel caso del rocker emiliano Luciano Ligabue. Per Ligabue, dopo lo stop imposto dall’intervento alle corde vocale, c’è stato il ritorno nel firmamento della musica italiana riprendendo il suo tour Made in Italy che così tanto successo sta ottenendo. Praticamente tutte le date stanno facendo segnare il sold out per uno spettacolo nel quale si mischiano grandi successi del passato come Certe notti, Urlando contro il cielo e Piccola stella senza cielo ed i nuovi brani come G come giungla e Made in Italy. L’artista tra l’altro in questo momento è a lavoro per il suo terzo lungometraggio dal titolo proprio Made in Italy per un lavoro cinematografico che vedrà le interpretazioni di Stefano Accorsi e Kasia Smutniak.

LIGABUE E IL PROGETTO DEL TERZO LUNGOMETRAGGIO

A proposito del lungometraggio Made in Italy, Ligabue in una recente intervista ha un po’ parlato di questo nuovo progetto evidenziandone i tratti distintivi. In particolare ecco le parole del cantante emiliano: “Non ho mai cercato copioni perché per me il cinema nasce da un bisogno di raccontare, ed evidentemente da un bel po’ di anni questa esigenza non sembrava più prioritaria. E poi è arrivato il mio concept album Made in Italy che conteneva una narrazione e ho capito che non avevo più scuse: doveva generarsi il terzo film. E ne sono molto felice.. Certamente il ruolo della musica è fondamentale, anzi fondativo per questo film che parte dal disco e quindi il disco deve ritornarci. Penso inserirò le canzoni in versione strumentale per non essere didascalico ma devo rifletterci. Senza tradurlo in 'opera-rock' vorrei fare qualcosa di simile a Quadrophenia che usava le canzoni del disco per raccontare una storia: ma tutto, ripeto, sarà deciso in sala di montaggio”.

