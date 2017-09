MARCO GIALLINI/ “Ho inseguito un sogno, ma non l’ho fatto da Forrest Gump" (Un, due, tre.. Fiorella!)

Fiorella Mannoia

NOMINATION AI NASTRI D’ARGENTO

Un, due, tre.. Fiorella! si preannuncia un programma di spessore anche grazie alla presenza di ospiti d’onore come nel caso dell’attore romano Marco Giallini. Un artista che negli ultimi anni sta ottenendo un enorme successo grazie a film e fiction che stanno cogliendo nel segno come nel caso del film Beata Ignoranza, diretto da Massimiliano Bruno ed uscito nello scorse mese di febbraio ai botteghini. Un film che lo ha visto al fianco di Alessandro Gassman proponendo una interpretazione che gli è valsa la Nomination ai Nastri d’Argento come Migliore attore protagonista. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato della grande fama acquisita e di come non gli sia più possibile effettuare l’amata passeggiata in via del Corso: “Al massimo ci vado in moto in via del Corso, con il casco. In fondo l’alibi della notorietà mi sta benissimo. Non mi pesa. Mi aiuta a non muovermi da casa, si concilia con la mia pigrizia”.

GLI INIZI DI MARCO GIALLINI

Nella stessa intervista Marco Giallini ha parlato delle difficoltà incontrate per emergere nel mondo dello spettacolo probabilmente amplificate dal contesto dove è nato e cresciuto. L’attore ha voluto riassumere quella che è stata la sua esperienza e i complimenti incassati da giovanissimo da un grande regista di cui non ha voluto fare il nome: “Ho inseguito un sogno, ma non l’ho fatto da Forrest Gump. Quando un grande regista a 16 anni mi diceva 'Tu vali qualcosa', magari arrossivo e mi vergognavo come un bandito, ma provavo orgoglio perché sentivo che non mi stavo raccontando una storiella. Sapevo che da qualche parte sarei arrivato... Se cresci in un contesto in cui non ti danno molte possibilità e in cui tuo padre ti fornisce subito l’esatta misura di chi siano i padroni e chi i dipendenti, fatica fisica e impegno li devi mettere nel conto. Altra cosa è dire di essere sceso dagli alberi o di aver vissuto in una grotta. A qualcuno è successo. A me non è mai mancato niente, a me”.

