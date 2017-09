MAX GAZZÈ/ "Sono impegnato a ricostruire..." (Un, due, tre.. Fiorella!)

Fiorella Mannoia

DUETTO CON LEVANTE

Nella prima puntata di Un, due, tre.. Fiorella! ci sarà spazio per tanti ospiti di riguardo come nel caso del cantante e musicista Max Gazzè. Un artista che in questi giorni è in tournee in tutta Italia e che è tra i protagonisti di questa estate 2017 con il singolo ‘Pezzo di me’ in cui duetta con Levante che peraltro in questi giorni sta vestendo i panni di giudice nella nuova edizione di X-Factor. Gazzè è nato a Roma nel luglio del 1967 da genitori di origini siciliane e che ha dato il via alla propria carriera nel 1991, pubblicando da allora qualcosa come 11 album di cui 8 in studio e 3 raccolte. Il successo per lui è però arrivato soltanto nel 1997 con il brano Cara Valentina a cui ha fatto seguito in rapida successione Vento d’estate interpretata con l’amico Niccolò Fabi. Tra gli altri pezzi più amati del repertorio di Gazzè figurano Una musica può fare, La favola di Adamo ed Eva e Il timido ubriaco.

MAX GAZZE' IMPEGNATO PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE

Recentemente Max Gazzè ha aderito al Festival promosso ed ideato da Neri Marcorè, RisorgiMarche. Un evento voluto per dare man forte alle popolazione terremotate. In una recente intervista il cantante ha parlato di questo evento sottolineandone l’ottimo esito: “E’ stato un successo. Suonare e cantare immersi nel verde e in paesaggi meravigliosi è stato davvero emozionante e suggestivo. Soprattutto, come ricordato da Marcorè ad ogni inizio del concerto, era fondamentale far capire perché eravamo lì: dare speranza e ‘svegliare’ gli enti ad intervenire presto per la ricostruzione e riportare gli abitanti nelle loro terre. Probabilmente c’è troppa burocrazia che rallenta le opere di riqualificazione. In Giappone accadono terremoti di maggior entità, eppure riescono a ricostruire in fretta abitazioni e infrastrutture. Dovremmo, forse, prendere esempio da loro. Naturalmente alla celerità bisogna aggiungere la competenza, ricostruire bene. Le Marche sono delle terre straordinarie: dalla costa all’entroterra, regalano meraviglie. Voglio che la Regione torni a splendere”.

