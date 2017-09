MEGAN MONTANER/ L'amore con Ugarte e la nascita del figlio Kale (Verissimo)

Megan Montaner

IL NUOVO PROGETTO CINEMATOGRAFICO

Ritorna l’appuntamento del sabato pomeriggio di Canale 5 con il rotocalco televisivo Verissimo condotto come consuetudine da Silvia Toffanin. Un ritorno in grande stile con eccezionali ospiti attesi in studio come nel caso della bellissima attrice spagnola Megan Montaner che il pubblico ha conosciuto nelle vesti di Pepa nella soap Il Segreto, decretandone il successo. Nel futuro professionale della Montaner sembrano essere tante importanti novità a partire dal nuovo film “Senor dame paciencia”, girato in questo 2017 in Spagna. In attesa di saperne di più dalla diretta interessata vi segnaliamo il post con cui ha ringraziato il pubblico e la troupe che l’ha seguita sul set: “Qui siamo solo una piccola parte di una squadra eccellente che ha reso possibile questo progetto.. Grazie ragazzi per questa esperienza e grazie a tutte le persone che ci hanno sostenuto!!! Di cuore !!!!! non possiamo essere più felici per la risposta del pubblico !!!!! GRAZIE!”.

MEGAN MONTANER E LA GIOIA DELLA MATERNITÀ

Questo 2017, però, per Megan Montaner è stato un anno molto importante e felice in quanto è nato il suo primo figlio, Kael, nato dalla relazione con il biologo ambientale Gorzaka Ortuzar Ugarte. La loro è una storia d’amore che ormai va avanti da tre anni e nella quale sembrano completarsi a vicenda come del resto aveva scherzosamente confermato la stessa Montaner in un’intervista nella quale per l’appunto ha messo in evidenza le differenze di carattere. L’attrice spagnola, infatti, aveva dichiarato: “Lo sposerò presto e insieme metteremo su famiglia. A volte ci chiediamo come facciamo a stare insieme, in quanto apparteniamo a due realtà lavorative molto diverse. Abbiamo però molte passioni in comune come lo sport e l’amore per la natura”. Megan ed il suo compagno hanno salutato l’arrivo del loro primo figlio pubblicando un post sui social con tanto di foto in cui il neonato si vedeva in parte e scrivendo semplicemente: “Bienvenido principe!”.

