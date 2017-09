MR. PEABODY E SHERMAN/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Rob Minkoff (oggi, 16 settembre 2017)

il film d'animazione nel pre serale di Italia 1

ROB MINKOFF ALLA REGIA

Mr. Peabody e Sherman, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 16 settembre 2017 alle ore 19.25. Una pellicola d'animazione prodotta da Alex Swarhz e diretta da Rob Minkoff nel 2014. Gli attori che hanno prestato le voci ai personaggi protagonisti del film sono Ty Burrell e Max Charles. La trama ed i personaggi di Mr Peabody e Sherman sono traggono spunto dalla famosa serie animata molto in voga negli anni 60, nota come The Rocky and Bullwinkle Show Ty Burrell è un noto attore statunitense che ha preso parte a film come Fair game-Caccia alla spia, Down in the valley, Black Hawk Down e l'incredibile Hulk. In Mr. Peabody e Sherman presta la voce al personaggio di Mr Peabody. Max Charles, che doppia Sherman, è noto al pubblico televisivo per aver partcipato a diverse serie tv come Lab rats e The Strain. L'attrice che doppia Penny è Ariel Winter, che ha lavorato con Ty Burrell all'interno della serie tv Modern Family. Mr Peabody e Sherman uscì nei cinema britannici nel febbraio del 2014 ed in quelli italiani nel mese successivo. Successivamente all'uscita del film, è stato poi prodotta una serie tv animata composta da cinquantadue episodi totali, trasmessa nel nostro Paese dal canale Dea Kids e su Super. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MR. PEABODY E SHERMAN, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film animato è Sherman, un bimbo di solo sette anni che Mr. Peabody, un cane dalle doti straordinarie e dotato di grande intelligenza, ha adottato quando il piccolo aveva solo pochi mesi. L'obiettivo di Mr Peabody è quello rendere l'esistenza del piccolo Sherman serena e spensierata. Il bimbo ha da poco iniziato le scuole elementari e fin dal primo giorno di scuola è rimasto profondamente affascinato da una sua comagna di banco, Penny. I due, dopo vari litigi iniziali, diventeranno grandi amici. Gli altri personaggi che ruotano attorno ai protagonisti sono poi Paul e Patty, rispettivamente padre e made di Penny. La nemica giurata e la cattiva della storia è Mrs. Grunion. La donna è gelosa di Mr Peabody e cercherà con ogni stratagemma possibile di sottrarre al cane inventore la custodia del piccolo Sherman. Mr Peabody è stato in grado di dare alla luce uno straordinario marchingegno che ha chiamato col nome di Torni Indietro. Si tratta si una particolare macchina in grado di far viaggiare nel tempo. In questo modo i due, che sono inseparabili, iniziano a girovagare in diverse epoche storiche. Approderanno nell'epoca della rivoluzione francese, per poi spostarsi nel periodo degli antichi egizi e ancora nella Firenze rinascimentale.

