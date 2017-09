Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 16 settembre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 16 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

Andiamo ora a vedere chi sale e chi scende per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox all'emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Sicuramente sale l'Ariete che riesce a non farsi mancare la vitalità, c'è ovviamente la possibilità di essere sempre positivi. Cresce il segno zodiacale dei Gemelli che per quanto riguarda l'amore devono però recuperare fiducia. Rispetto a un passato più che complicato il momento è di quelli in cui si può voltare pagina. C'è la forza di essere sempre molto positivi anche grazie alla possibilità di riuscire ad essere positivi e forti nelle scelte. Chi scende invece il Sagittario che deve assolutamente cancellare diverse emozioni negative. Ora si sono chiusi i ponti di diverse persone ma il momento non è del tutto da dimenticare se si riesce ad essere molto attenti nella gestione delle risorse. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

I SEGNI IN ATTESA

Ormai l'attesa del segno dei Pesci sembra essere terminata, l'autunno è dietro l'angolo e può portare a diversi sorrisi che precedentemente erano da considerarsi difficili da abbracciare. Si ha voglia di superare alcuni momenti complessi grazie all'applicazione e a una forza che in questo momento non può essere che considerata positiva. Il Capricorno è pieno di energia e ha in mente diverse situazioni molto importanti. Per affrontare però queste serve aspettare il momento giusto. La fretta è sempre cattiva consigliera e porta a complicarsi la vita anche con cose davvero difficili da gestire perché arrivate tutte insieme. In recupero è la Bilancia che però presto potrebbe trovarsi di fronte alla soluzione di tutti i problemi che precedentemente avevano complicato alcuni campi della vita del segno zodiacale. Non mollare mai nelle occasioni che contano può essere sicuramente molto importante.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' interessante andare a vedere cosa cambia da ieri a oggi per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox durante la rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. Per lo Scorpione sarà un weekend molto interessante con la volontà di trovare alcune situazioni in crescita rispetto a quanto accaduto nell'ultimo periodo. Il Sagittario deve cancellare assolutamente i diversi problemi vissuti nell'ultimo periodo che hanno generato grande negatività. L'Acquario vive un momento molto importante perché deve superare un periodo di nervosismo e anche qualche contrasto difficile da superare. I Pesci vogliono recuperare il tempo che si è perduto in amore, già ieri infatti è arrivata qualche delusione che è stata difficile da sopportare. Questo è il momento di agire e bisogna superare diverse complicazioni affrontate anche grazie ad alcuni momenti prima ingestibili e ora finalmente alla portata.

© Riproduzione Riservata.