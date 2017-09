PARANORMAN/ Su Italia 1 il film d'animazione doppiato da John Goodman (oggi, 16 settembre 2017)

il film d'animazione in seconda serata su Italia 1

CHRIS BUTLER E SAM FELL ALLA REGIA

Paranomarn, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 16 settembre 2017 alle ore 23.10. Una pellicola d'animazione che è stata diretta da Chris Butler e Sam Fell nel 2012, la comedy, prevede un cast stellare per quanto riguarda i doppiatori originali, John Goodman dà infatti la voce a Prenderghast, mentre Casey Affleck dà vita a Mitch. Presenti inoltre Kodi Smit-McPhee per la voce del protagonista Norman, Jeff Garlin, Alex Borstein e Elaine Stritch. Fra i doppiatori italiani si segnala invece Giulia Franceschetti, nota per aver offerto la voce a Lily Collins nel film Shadowhunters - Città di ossa e Nicola Peltz nel quarto capitolo di Transformers - L'era dell'estinzione, oltre che alla famosa attrice Dakota Fanning in diversi suoi lavori. Il film è stato distribuito inoltre in 3D e le riprese sono state realizzate grazie alla stop-motion, conosciuta anche come animazione a passo uno. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film nel dettaglio.

PARANORMAN, LA TRAMA DEL FILM

L'11enne Norman Babcock ha una vera e propria passione per i film con gli zombie e vive in un quartiere dei sobborghi cittadini. E' inoltre il bersaglio preferito dei bulli della scuola, primo fra tutti Alvin, mentre in famiglia vive in una totale indifferenza. E questo anche per via del suo dono, che gli permette di entrare in contatto con i fantasmi dei defunti, fra cui quello della nonna. Un giorno, lo zio racconterà a Norman di essere l'unico a poter fermare una strega collegata ad una maledizione e che ora è necessario passare il testimone proprio a lui. Gli annuncia inoltre l'imminente arrivo di un'orda di zombie, che può fermare solo leggendo un libro speciale al cimitero, in prossimità della tomba della strega. Nonostante lo spavento, Norman deciderà di intraprendere la missione e si ritroverà in un faccia a faccia con la strega, rimasta illesa dal suo tentativo a causa della natura fiabesca del libro indicato dallo zio. Inoltre la città verrà attaccata dagli zombie come predetto, ma Norman si unirà alla sorella, un compagno di scuola ed al fratello di quest'ultimo perpoter impedire l'Apocalisse. Capirà presto che il vero libro magico si trova proprio nel luogo in cui è stata sepolta la strega, dentro cui dovrà avventurarsi ed affrontare diverse battaglie e peripezie.

