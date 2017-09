Pechino Express 2017/ News: montaggio e scrittura perfetti, tutti pazzi per Antonella Elia

Pechino Express 2017

La sesta edizione di Pechino Express 2017, ha debuttato lo scorso mercoledì sera, regalandoci uno spettacolo non da poco. Cast decisamente lontano dalla televisione ma non per questo meno interessante anzi, i personaggi tirati fuori per l'occasione, ci stanno regalando uno spaccato avventuroso di tutto rispetto. Anche Costantino Della Gherardesca, rimasto fedelissimo al suo personaggio e alla sua identità, ha portato avanti una conduzione familiare, ironica e sicuramente originale e arguta. Ed infatti, dietro Pechino Express c'è un lavoro pazzesco, sia per quanto riguarda la produzione che la scrittura dell'intero show. Gli autori dell'adventure game, ci mettono l'anima, creando un programma assolutamente poco scontato, a differenza del Grande Fratello Vip, giusto per fare il nome di un progetto di "reality" in onda nello stesso momento, dove vengono evidenziate delle proposte autorali banali e stantie. Tornando a Pechino Express 2017, Costantino, si differenza nella conduzione, anche per frasi uniche di questo tipo: "Quando pensiamo ai filippini, pensiamo a domestici e badanti. L’Italia è sempre stata una meta prediletta per i filippini. Visto che i filippini hanno dato tanto a noi, voglio che i nostri viaggiatori ricambino il favore".

Pechino Express 2017, tutti pazzi di Antonella Elia

Pechino Express, vince e convince anche per via di un montaggio perfetto, rappresentando una pura macchina da "guerra" che ci conduce però, all'interno di posti paradisiaci pur essendo fortemente aderenti con la realtà. Ed intanto, tra le pagine del settimanale “Oggi”, emerge l'intervista ad uno dei personaggi più interessanti di questa nuova edizione, Antonella Elia: “L'Isola dei famosi è una passeggiata di salute, una Spa, non mangi, non litighi e fai un giochetto a settimana. Pechino non ti dà tregua, è un milione di volte più faticoso, è una lotta all'ultimo respiro. Ho litigato con qualcuno? Qualche scaramuccia c'è stata”, ha confessato. Di seguito, la sua riflessione sulla televisione di oggi e il ricordo di Mike Bongiorno: “Mi manca la tv, solo che ora è diversa da quando lavoravo io. Sono brava a fare la spalla. Con Mike Bongiorno facevamo ridere, io sono goffa, ironica. Ma oggi non so quale conduttore mi potrebbe volere al suo fianco, non ci sono più coppie così e poi non sono una ragazzina”. Rimpianti in TV? Uno, lasciare Mediaset per un musical: “Rimpianti? Ho lasciato Canale 5 per fare un musical, La bella e la bestia. Potevo fare uno spettacolo che mi facesse fare bella figura e invece no, ho scelto quello sbagliato. Dovevo cantare tantissime canzoni e mi hanno massacrato, hanno scritto che ero una "cagna colossale".

