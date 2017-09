ROSAMUNDE PILCHER - VENTO SUL LAGO/ Su La5 il film con Daniela Ziegler (oggi, 16 settembre 2017)

il film romantico in prima serata su La5

NEL CAST DANIELA ZIEGLER

Rosamunde Pilcher - Vento sul lago, il film in onda su La5 oggi, sabato 16 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere sentimentale Vento sul lago, che rappresenta l'ennesimo capitolo della serie di film per la tv basati sui romanzi della scrittrice britannica Rosamunde Pilcher. Il film è stato prodotto nel 2007, la regia è di Thomas Herrmann mentre nel cast sono presenti Daniela Ziegler, Rudiger Joswig, Sophie Wepper, Martin Kluge e Irena Flury. Le musiche sono frutto del lavoro di Richard Blackford mentre il montaggio è di Dirk Grau. Il successo dell'autrice è stato riconosciuto anche dalla Famiglia Reale di Inghilterra con la Regina Elisabetta che nel 2002 le ha conferito e consegnato personalmente il prestigioso titolo di Officer of the Order of British Empire. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ROSAMUNDE PILCHER: VENTO SUL LAGO, LA TRAMA DEL FILM

Nella splendida Cornovaglia una donna di nome Jenny da sempre attenta alle tematiche ambientali e nello specifico nel preservare la natura nei confronti degli dannosi eccessi da parte dell’umanità, si sta strenuamente battendo per un progetto molto bello ma allo stesso tempo difficile da realizzare. Con il prezioso contributo di Simon, direttore responsabile di un prestigioso istituto di biologia marina, Jenny sta cercando di ottenere le autorizzazioni per trasformare un piccolo territorio della contea della Cornovaglia in una piccola oasi naturalistica che possa mettere a riparo da eventuali problematiche le tipologie di animali e di piante presenti. Jenny vive in una piccola cittadina sede dell’istituto biologico e nel quale ha fatto ritorno il figlio di Simon, John, dopo aver trascorso diversi anni di studi all’estero. John e Jenny non solo si conoscono ma in passato sono stati protagonisti di una appassionante storia d’amore che purtroppo non si è chiusa nei migliori dei modi in ragione di differenti vedute e per una serie di contrapposizione.

Quando i due si rincontrano a distanza di anni c’è la netta sensazione che il feeling che un tempo li aveva uniti sia ancora piuttosto attuale. Tuttavia dopo qualche giorno sembra proprio che le loro due strade siano destinate a separarsi per sempre. Infatti, Jenny assieme allo stesso Simon scoprono che il motivo del ritorno nella piccola cittadina di John sia legato semplicemente ad affari ed in particolare è il promotore del progetto che prevede sullo stesso territorio in cui Jenny e Simon vorrebbero realizzare un’oasi naturalistica, la costruzione invece di un plesso turistico pronto ad accogliere turisti in arrivo da tutto il mondo per godere appieno delle bellezze di questa zona dell’Inghilterra. Insomma, tra John e Jenny nascerà un nuovo motivo di scontro che li metterà contro per una situazione che sembra non potersi più raddrizzare fino a che non succederà un qualcosa di assolutamente sorprendente.

