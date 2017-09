ROSEWOOD/ Anticipazioni del 16 settembre: Villa e Rosie si baceranno?

Rosewood, in onda su Rai 2

ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 17 settembre 2017, andranno in onda due nuovi episodi di Rosewood, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 15° ed il 16°, dal titolo "Mosse vincenti" e "Tormenti e paure". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Hornstock (Domenick Lombardozzi) affida a Villa (Jaina Lee Ortiz) un caso importante, che riguarda un detective con cui ha lavorato nel vecchio Distretto. Sembra infatti che Russ Hame (Scott Porter) sia indagato per l'omicidio del partner. I due poliziotti iniziano a lavorare gomito a gomito per un altro caso, riguardo al delitto del dentista Gus Willing (Marco Sanchez), ucciso mentre stava operando su una paziente. Durante le indagini, emerge che la vittima sfruttasse lo studio come copertura per lo spaccio di stupefacenti. Rosie (Morris Chestnut) non può che essere preoccupato per Villa, dato che Russ è estremamente pericoloso, e decide di tenerla sotto costante controllo. La detective tuttavia lo allontana per evitare le sue solite incursioni nel caso, dato che Hornstock vuole che venga gestito dalla Polizia e che rimanga all'oscuro riguardo alla verità. Più tardi, Villa e Russ ricevono un'informazione da una vecchia conoscenza, Joo Joo (Kamal Angelo Bolden), che li indirizza su uno spacciatore emergente conosciuto come Nova (Michael Filipowich). Quest'ultimo verrà alla fine assoldato da Russ perché Villa venga uccisa, ma la detective gli rivela che si tratta di un agente della Narcotici e lo arresta. Rosie è felice per via del mesiversario di conoscenza con Villa e la invita ad una festa, in cui la detective finisce per ubriacarsi. Al mattino successivo, Joo Joo scopre che un'attrice che aveva invitato al party è morta dopo una notte di passione, particolare che lo rende il primo sospettato per l'omicidio di Holly (Mirela Burke). Il ragazzo tuttavia non ricorda nulla di quanto accaduto la notte della festa e Rosie è convinto che sia innocente. Le analisi del sangue tuttavia non rivelano alcuna droga che possa aver influito sulla sua lucidità. Nel frattempo, la madre di Tara (Anna Konkle) arriva in città con apparenti buone intenzioni, salvo poi darle un assegno perché lasci Pippy (Gabrielle Dennis) ed il Paese. Rosie e Villa si trovano invece sul punto di baciarsi, ma un fotografo li interrompe per denunciare Joo Joo, per via di un pugno che gli ha dato durante il party. Grazie alle sue fotografie si scopre che in realtà Joo Joo ha cercato di difendere la vittima e che in realtà la madre del fidanzato della donna aveva ogni interesse per eliminarla.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 15 "MOSSE VINCENTI"

Rosie si ritrova ad una convention medica e fa un grave errore parlando di delitto perfetto. Grazie al suo intervento, un serial killer inizia a colpire in modo plateale, uccidendo il dottor Womback. In apparenza sembra che la vittima sia stata colpita da un attacco cardiaco, ma Rosie è convinto che si tratti di un delitto. Richiede quindi a Villa di potersi unire alle indagini, ma visto che non si tratta della sua Giurisdizione, alla fine la detective sarà costretta a chiedere il supporto della Polizia locale. Grazie all'aiuto di una vecchia conoscenza di Hornstock, le indagini si concentreranno sull'assistente del medico, che potrebbe aver deciso di eliminarlo per via delle numerose liti avute in precedenza.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 16 "TORMENTI E PAURE"

E' arrivato il momento per Rosie di presentare la compagna alla famiglia. L'incontro fra la Kincaid e Donna non si rivela però positivo, dato che le due donne hanno una visione differente riguardo al benessere di Rosie. Quest'ultimo si vede quindi costretto a scegliere se stare dalla parte della madre o della fidanzata. Intanto, Hornstock scopre che la figlia è una testimone chiave nella morte di un paracadutista, che ha perso la vita durante un lancio. Rosie capisce tuttavia che la vittima è stata uccisa tempo prima della performance sportiva e grazie al suo caso scoprirà anche qualcosa di più riguardo alla sua stessa malattia. La morte improvvisa del paracadutista spingerà infine Rosie a decidere se sottoporsi ad un'operazione cardiaca ad alto rischio oppure no.

