SABRINA FERILLI/ L'attrice torna in tv dopo l'appello per Ischia (Un, due, tre…Fiorella!)

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo (Foto: LaPresse)

Sabrina Ferilli sarà oggi uno dei tanti ospiti di "Un, due, tre... Fiorella!", il primo one woman show con il quale la Mannoia debutterà su Raiuno. L'attrice ultimamente ha fatto parlare di sé per le sue vacanze bollenti a Capri: è stata infatti fotografata dal settimanale Oggi in topless su uno yacht noleggiato con il compagno Flavio Cattaneo. Distratto da numerose telefonate, l'ex manager di Telecom Italia è stato però attirato dalla bellezza della sua compagna. Sabrina Ferilli ha mostrato il lato B coperto solo dalla parte inferiore di un bikini succinto, ma è il topless che l'ha resa irresistibile agli occhi di Flavio Cattaneo, il quale si è dimenticato subito dei suoi problemi di lavoro, preferendo concentrare le sue attenzioni sulle forme di Sabrina Ferilli. Le foto sono state scattate al largo di Capri, anche se la vera meta delle vacanze estive dell'attrice romana è stata Ischia, proprio nel periodo in cui è stata colpita dal terremoto.

"VENITE QUI IN VACANZA"

Sabrina Ferilli è molto legata ad Ischia: l'attrice qualche anno fa acquistò una bella villa sull'isola, nella quale si rifugia quando non è impegnata professionalmente. E anche quest'estate ha fatto tappa a Ischia per le sue vacanze, senza pensare di andar via quando l'isola è stata colpita dal terremoto. Anzi, l'attrice romana ha chiesto ai turisti di non lasciare l'isola e di non disdire le prenotazioni. Preoccupata che il terremoto potesse scatenare un fuggi fuggi, Sabrina Ferilli ha condiviso un post sui social nel quale invitava i vacanzieri a restare dov'erano, visto che i soccorsi stavano facendo già fronte all'emergenza. L'attrice non si tira mai indietro quando si tratta di spendersi per battaglie social che le stanno a cuore, confermando di essere sempre molto attenta a ciò che accade nel mondo. E il pubblico la apprezza anche per questo, oltre che per le doti mostrate al cinema e in tv.

LA CARRIERA DI SABRINA FERILLI

Nata nel 1964, Sabrina Ferilli ha cominciato sin da giovane a recitare. Ha mosso i primi passi recitando piccole parti in alcuni film. Tanta gavetta, poi arriva l'occasione in La Bella Vita di Paolo Virzì: diventa così l'astro nascente del cinema italiano, e infatti ottiene il suo primo nastro d'argento. Fa il bis quando lavora a Tutta la vita davanti, un altro film di Paolo Virzì, al quale prende parte dopo aver recitato per anni in commedie. Il suo eclettismo la spinge a calcare anche i palchi teatrali, anche se la sua prima passione resta il cinema. Presenza fissa nel mondo dello spettacolo italiano, è molto presente anche a livello televisivo. La corona alla sua carriera di tutto rispetto arriva con La Grande Bellezza, il film di Paolo Sorrentino che ha ottenuto l'Oscar. Non solo attrice: Sabrina Ferilli è nota anche per le cause e le battaglie che ha combattuto. Ma è anche nota come attivista: da sempre vicina al mondo della sinistra, non ha risparmiato loro critiche negli ultimi tempi.

