STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Ciao Darwin la Resurrezione (sabato, 16 settembre 2017)

Per la prima serata di oggi, sabato 16 settembre 2017, la programmazione delle reti Mediaset si presenta ben organizzati con ampia scelta di programmi pronti a soddisfare ogni gusto dei telespettatori. Con una rapida occhiata al palinsesto pssiamo anticipare che su Canale 5 la prima serata è all'insegna del divertimento con la messa in onda del programma di intrattenimento condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin la Resurrezione, Italia 1 dedica invece tutta la serata ai più piccoli ma anche a tutta la famiglia con il film d'animazione Cattivissimo Me. Rete 4 cambia completatmente genere e lo fa con il film thrilelr Uno sconosciuto in casa, La 5 va di romantico e dramamtico con Rosamunde Pincher: Vento sul lago mentre il genere avventura è la proposta di Italia 2. Mediaset Extra si dedica ormai al reality show con Grande Fratello Vip e Top Crime trasmette la serie tv poliziesca CSI New York, infine, a chiudere la lunga lista dei programmi ci pensa Boing con Air Bud 4 - Una zampata vincente, un film per ragazzi. Ma adesso, scopriamo insieme la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

Su Canale 5 viene trasmessa una puntata del talk-show Ciao Darwin, la Resurrezione, condotto dall'esilarante coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che mette a confronto due diverse realtà (ad esempio vegani contro onnivori) che si sfidano in simpatici giochi e prove. In seconda serata invece viene trasmessa l'edizione notturna del telegiornale. Su Italia 1 va in onda il divertente film d'animazione Cattivissimo Me, diretto dai registi Chris Renaud e Pierre Coffin. Il divertente film d'animazione Cattivissimo Me, prodotto dalla Illumination Entertainment e distribuito in Italia dalla Universal Pictures, racconta la storia di Gru, un aspirante super-cattivo che si diverte a infastidire gli altri. Il suo carattere scontroso è dovuto alla sua infanzia infelice, durante la quale ha subito i soprusi della madre. La svolta ci sarà quando Gru, per rispondere ad un altro super-cattivo che ha rubato la piramide di Giza, deciderà di sorprendere tutti, provando a rubare la luna.

Riuscirà ad ottenere il prestito dalla Banca Dei Cattivi, e così a portare a compimento il suo ambizioso e folle piano? Non vi resta che guardare il film per scoprirlo! Subito dopo si può invece assistere ad un altro film d'animazione Paranorman di Chris Butler. Su Rete 4 il film Uno sconosciuto in casa (Stranger with my kids), se i vostri bambini vorranno visionarlo è consigliata la presenza di un adulto. A seguire il film L'anno del Dragone con Mickey Rourke.

Sul canale La 5, c'è invece il film drammatico Rosamunde Pincher: Vento sul lago, mentre su Mediaset Extra si potranno seguire passo passo le vicende della casa del Grande Fratello Vip. Su Italia 2 sarà in programmazione il film d'avventura Yado, con la partecipazione di Arnold Schwarzenegger e Brigitte Nielsen. Per gli appassionati di serie televisive il canale giusto è Top Crime, sul quale vengono trasmesse due puntate consecutive della terza stagione di CSI New York, la numero 12 intitolata Notte silenziosa e la numero 13 dal titolo Ossesione. Su Iris coloro che apprezzano la recitazione di un grandissimo attore come Alberto Sordi, potranno ammirarlo nel film Il comune senso del pudore, nel quale Sordi ha rivestito anche il ruolo di regista. Infine impossibile dimenticare i più piccoli, che potranno divertirsi con la pellicola Air Bud 4 - Una zampata vincente, trasmessa sul canale Boing a loro dedicato. Duqnue vi ricordiamo l'appuntamento a sabato 16 settembre, ore 21.10, sul canale Italia 1.

Canale 5, ore 21.15 - Ciao Darwin la Resurrezione (programma comico)

Italia 1, ore 21.15 - Cattivissimo Me (film d'animazione)

Rete 4, ore 21.15 - Uno sconosciuto in casa, Stranger with my kids, (film thriller)

La 5, ore 21.00 - Rosamunde Pincher: vento sul lago (film drammatico)

Mediaset Extra ore 21.00 - Grande Fratello Vip (reality show)

Italia 2, ore 21.10 - Yado (film d'avventura)

Top Crime, ore 21.10 - CSI New York, due puntate terza stagione (serie televisiva poliziesca)

Iris, ore 21.00 - Il Comune Senso Del Pudore (film commedia)

Boing, ore 20.10 - Air Bud 4 - Una zampata vincente (film sportivo/commedia)

