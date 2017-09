STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un, due, tre... Fiorella! (sabato, 16 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, sabato 16 settembre 2017, il palinsesto dei canali Rai promettono leggerezza grazie alla messa in onda di due serie Tv, ma anche tanta musica e spettacolo con il debutto di Un, due, tre... Fiorella!, il programma di Rai 1 con protagonista la cantautrice Fiorella Mannoia. L'attenzione del pubblico italiano si concentra verso il one woman show dell'artista, un varietà che le permetterà di incontrare diversi ospiti e che metterà al centro le emozioni e l'ironia, alternando serietà ad allegria. Fiorella Mannoia promette inoltre ai suoi fan diverse sorprende musicali grazie al contributo di una band live ed un'orchestra, annunciando duetti inediti con ospiti variegati provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e non solo. Fiorella potrebbe diventare la punta di diamante della Rai con cui sbaragliare la concorrenza delle reti generaliste. Ma scopriamo insieme nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Nella sua prima serata, Rai 1 vivrà il debutto di Un, due, tre...Fiorella!, in cui la cantautrice incontrerà ospiti ed amici con cui affrontare momenti di riflessione e risate, il tutto condito dalla musica. Attesi in studio Edoardo Leo, Sabrina Ferilli e Marco Giallini, fra i nomi che Fiorella Mannoia ha rivelato in un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. La seconda serata continuerà a concentrarsi sul mondo delle arti grazie a Le maschere del teatro italiano, la messa in onda in differita della cerimonia promossa dal Teatro Stabile di Napoli. Per il suo prime time, Rai 2 propone invece due episodi della serie Tv Rosewood. A partire dalle 21.20, l'affascinante e brillante medico interpretato da Morris Chestnut dovrà risolvere due nuovi casi in "Tormenti e paure" ed a seguire "Bachi da seta e silenzio", rispettivamente il 16° ed il 17° appuntamento dello show.

Dalle 23.30 l'emittente trasmetterà invece Il sabato della domenica sportiva, il programma di approfondimento che accenderà i riflettori sugli ultimi avvenimenti del mondo dello sport. The Night Manager vivrà il suo debutto su Rai 3 a partire dalle 21.10, grazie ai primi due episodi della miniserie televisiva con protagonisti Hugh Laurie, volto storico di Dottor House, e Tom Hiddleston, rinomato per il suo ruolo in Thor. In una perenne caccia all'uomo, un tranquillo albergatore si ritroverà a collaborare con l'Intelligence inglese per smascherare i loschi traffici internazionali di uno dei criminali più potenti del momento. A seguire andrà in onda un nuovo appuntamento in replica con Amore criminale, un programma che approfondisce i casi di violenza e di sopravvissuti delle pagine di cronaca italiana.

Rai 4 offre per la sua prima serata il film drammatico del 2013 Empire State, diretto da Dito Montiel e con Liam Hemsworth e Dwayne Johnson. La trama si ispira a fatti realmente accaduti e si concentra sugli eventi dell'82, mettendo al centro un colpo grosso ad opera di due amici. Il bottino milionario rende la rapina una delle più ambiziosi del territorio americano. Dalle 21.15, Rai 5 metterà al centro le arti e lo spettacolo grazie a La Grande Nuit de l'opera, un documentario-omaggio su una delle più grandi cantanti liriche di tutti i tempi, Maria Callas. Un documento di grande valore che vuole ricordare la vita e la carriera dell'artista nel 90° anniversario della sua nascita. Rai Movie trasmetterà dalle 21.20 il film di guerra I cannoni di Navarone, distribuito nel 1961 grazie alla regia di J. Lee Thompson. La trama riporterà lo spettatore indietro nel tempo, fino alla missione di un plotone britannico avvenuta nel '43, che affronterà le insidie del territorio greco al solo scopo di distruggere Navarone, un avamposto tedesco. Dalle 21.20, Rai Premium manderà in onda il primo episodio della fiction Il Paradiso delle Signore 2, un nuovo capitolo che vede protagonisti Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno. Il debutto dello show, avvenuto su Rai 1 lo scorso lunedì, risolverà uno dei dubbi dei fan della Galleria milanese: Pietro e Teresa coroneranno il loro sogno d'amore?

Rai 1, ore 21.25, Un, due, tre... Fiorella!, programma musicale

23.50 Le maschere del teatro, cerimonia artistica

Rai 2, ore 21.20 Rosewood, serie Tv

23.30 Il Sabato della DS, programma sportivo

Rai 3, ore 21.10 The Night Manager, miniserie Tv

23.50 Amore criminale, programma di cronaca

Rai 4, ore 21.05 Empire State, film drammatico

Rai 5, ore 21.15 La Grande Nuit de l'opera, documentario

Rai Movie, ore 21.20 I cannoni di Navarone, film di guerra

Rai Premium, ore 21.20 Il Paradiso delle Signore, fiction

