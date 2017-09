TEMPESTA D’AMORE / Anticipazioni puntata 16 settembre: la scomparsa di David

Tempesta d'amore

Nuovo appuntamento con Tempesta D’Amore che torna in onda oggi, sabato 16 settembre, con una puntata imperdibile. Al centro dell’episodio ci sarà il dramma di David, diventato improvvisamente cieco. La sua situazione preoccupa non solo la madre ma anche Tina soprattutto perché i medici non riescono a trovare la causa dell’improvvisa cecità di David. Quest’ultimo, infatti, dopo aver recuperato la vista, l’ha persa nuovamente in seguito ad una caduta scatenando ulteriormente la preoccupazione dei suoi cari. Cosa gli sta succedendo? David soffre di una malattia misteriosa? Domande a cui i dottori non riescono a rispondere e che mandano nel panico non solo la madre di David ma lo stesso David. Sconvolto e sempre più sconsolato non sapendo cosa gli succederà, David si addentra nel bosco. A causa della sua cecità, però, non riesce più a ritrovare la strada perdendosi. La scomparsa di David provoca una forte preoccupazione in tutti. Beatrice, Desirée e Tina si mettono sulle sue tracce. A ritrovarlo è proprio il suo nemico, Oskar. David viene così ricoverato ancora in ospedale per essere sottoposto a nuovi controlli medici. Stavolta, il giovane pensa di aver perso la vista per sempre.

IL CONFRONTO TRA SUSAN E WERNER

Confronto tra Susan e Werner nella nuova puntata di Tempesta d’amore. I due, attratti l’uno dall’altra, si sono lasciati andare alla passione. Dopo essere andato a letto con Werner, però, Susan si è resa conto di aver commesso un errore non volendo far soffrire Charlotte. Susan, così, comincia ad essere sempre più scostante e così Werner chiede spiegazioni alla donna che gli chiede di fare una scelta definitiva. Clara, nel frattempo, sta preparando la sua partecipazione al concorso per designer che Desiree sta cercando in tutti i modi di sabotare. William, infine, cerca di riprendersi dalla fine della sua storia d’amore con Clara. Mentre quest’ultima è sempre più concentrata sul suo concorso e sulla sua carriera, William capisce di non essere ancora pronto per voltare definitivamente pagina.

© Riproduzione Riservata.