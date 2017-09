THE NIGHT MANAGER / Pine Vs Roper, il criminale è un passo avanti. Anticipazioni del 16 settembre

The Night Manager, in prima Tv su Rai 3

THE NIGHT MANAGER, LA SERIE

Al via nella prima serata di Rai 3 di oggi, sabato 16 settembre 2017, la miniserie Tv The Night Manager, in prima visione per le reti in chiaro ed in onda con i primi due episodi. Basata su un romanzo omonimo di John Le Carré, al centro della trama ci saranno due volti noti del piccolo e grande schermo Hugh Laurie e Tom Hiddleston, a cui si aggiungono Elizabeth Debicki, Tom Hollander, David Harewood e Olivia Colman per i ruoli secondari. Laurie è conosciuto per aver dato il volto al celebre dottor House della serie Tv omonima, ma in questo suo nuovo lavoro lo vedremo in vesti molto distanti dal medico strampalato e geniale che abbiamo conosciuto anni addietro. Il suo Richard Onslow Roper sarà a tutti gli effetti un villain, un uomo crudele e impegnato nel traffico internazionale di armi, portatore di violenza senza confini. A fare da contrappeso alla sua presenza nello show sarà il personaggio di Hiddleston, ex fidanzato della cantante Taylor Swift e rinomato per il suo ruolo in Thor. Il suo Jonathan Pine sarà positivo e determinato, deciso a contrastare le attività illecite di Roper, con cui ben presto avrà un conto in sospeso da risolvere. Per questo motivo, accetterà di collaborare con l'Intelligence inglese per poter smascherare i suoi loschi piani, arrivando tuttavia a doversi 'contaminare' a sua volta. Il confine fra bene e male diventerà sempre meno netto con l'incedere della trama, che lo spingerà a dover diventare a sua volta criminale per poter entrare nelle grazie di Roper. Sei puntate in totale, divise per tre serate che percorreranno luoghi magnifici e del tutto diversi, dalla Svizzera al Marocco e dall'Egitto alla Turchia, grazie a delle riprese durate in tutto due mesi e mezzo. La miniserie Tv è stata presentata inoltre al Festival Internazionale del Cinema di Berlino del 2016, la 66esima edizione della kermesse tedesca. Lo show è diretto inoltre dalla regista Susanne Bier, una delle più grandi artiste danesi e conosciuta per il drama thriller In a Better World, con cui ha vinto un Academy Award. Un premio che le è stato conferito anche per The Night Manager. La Bier è tra l'altro la prima regista donna ad aver vinto un Golden Globe, un Academy Award, un European Film Award ed un Emmy Award.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 1

Nel primo episodio di The Night Manager, Jonathan Pine entrerà in contatto con Sophie Alekan grazie al suo ruolo di portiere notturno del Nefertiti Hotel, nel Cairo. La donna attirerà presto la sua attenzione grazie a dei documenti segreti, che gli chiederà di custodire in cassaforte. Sophie gli rivelerà inoltre di essere la donna di Freddie Hamid, conosciuto per essere uno degli uomini più influenti del Cairo e per la sua violenza. Nonostante le raccomandazioni di segretezza della donna, Pine deciderà di leggere quanto scritto nel documento e capirà che è in previsione l'arrivo di una partita di armi di distruzione di massa ad opera di Richard Roper. Grazie ad un amico farà pervenire il tutto all'Intelligence inglese, coordinata da Angela Burr, che tuttavia decreteranno la morte di Sophie. Quattro anni più tardi, Angela riprenderà i contatti con Pine e lo convincerà a diventare informatore dell'Intelligence per smascherare Roper.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 2

Nel secondo episodio, Pine deciderà di proseguire la sua collaborazione con Angela nonostante l'iniziale rifiuto. Nella sua mente c'è solo la determinazione di vendicare la morte di Sophie, di cui si era perdutamente innamorato. Diventerà così la parte più importante dell'operazione segreta di Angela, che agirà di nascosto dall'Intelligence. Grazie a diverse identità false, il compito di Pine sarà attirare le attenzioni di Roper e superare la barriera della sua diffidenza per diventare uno dei suoi uomini di fiducia. Un compito non semplice, dato che Richard è sempre in allerta. Pine dovrà quindi organizzare il rapimento del figlio di Richard, Daniel, per poter figurare come un eroe ai suoi occhi e poter aggirare il primo ostacolo.

