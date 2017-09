The Mentalist 6/ Anticipazioni: la sesta stagione in onda su Top Crime dopo il finale della quinta

The Mentalist

Tutti amiano Simon Baker e ancora di più il suo mitico Jane, il nostro mentalista sarà protagonisti di due degli episodi più amati di The Mentalist su Top Crime proprio oggi, 16 settembre. Il finale della quinta stagione e la première della sesta ci teranno compagnia proprio in questo sabato sera per regalare ai fan alcuni dei momenti clou della serie firmata da Bruno Heller, papà anche della serie cult FOX Gotham. La guerra tra Jane e il suo nemico numero 1, John Il Rosso, continua ma si avvicina a grandi passi verso l'epilogo e la scoperta del suo volto. L'uomo che ha ucciso la moglie e la figlia avrà finalmente quello che gli spetta o Jane deciderà di optare per la vendetta personale sporcandosi le mani?

IL FINALE DELLA QUINTA STAGIONE

Ad andare in onda alle 19.20 sarà l'episodio 5x22, il finale della quinta stagione, dal titolo "Le regole di John Il Rosso" in cui vedremo Jane bruciare tutti i file e lo schema che da anni custodiva sul caso del suo nemico visto che ormai è molto vicino a scoprire la verità. Il giorno dopo Lisbon informa Jane di un nuovo caso, il cui killer potrebbe essere proprio John il Rosso. Quest'ultimo non solo ha ucciso una donna, di cui non si conosce ancora l'identità, ma ha portato via un bambino. Mentre Lisbon pensa che sia un imitatore, Jane è sicuro: è John Il Rosso in persona. Le indagini prendono il via mentre Jane confida a Lisbon di aver ridotto i nomi della sua lista a sette, chi si nasconde dietro il serial killer? Il caso riporterà Jane al campo roulette di Stoney Ridge al cospetto dei Turner, come andrà a finire questa volta?

LA PREMIÈRE DELLA SESTA STAGIONE

A seguire, alle 20.20, andrà in onda la première della sesta stagione dal titolo "Fiori rossi nel deserto" in cui, a mettere in agitazione Lisbon e i suoi, è il ritrovamento di uno scheletro umano nel deserto in mezzo a fiori freschi e ben innaffiati. La vittima e' Brooke Yardley e Cho e Rigsby incontrano la seconda moglie e il figlio della vittima e notano strani comportamenti fra loro. Jane, invece, decide di fermarsi ad un ristorante lì vicino, cosa ha scoperto? The Mentalist 6 ci aspetta il mercoledì in seconda serata con due nuovi episodi e poi in replica il sabato sempre nel preserale.

© Riproduzione Riservata.