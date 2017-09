UNO SCONOSCIUTO IN CASA/ Su Rete 4 il film con Tia Carrere (oggi, 16 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Rete 4

NEL CAST TIA CARRERE E DONALD SUTHERLAND

Uno sconosciuto in casa, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 16 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller e azione che vede le straordinare interpretazioni degli attori Tia Carrere, Donald Sutherland, Vlasta Vrana e Lesley Ann Warren. Il film, che vede anche la prestigiosa casa americana HBO tra i suoi produttori, è stato pubblicato nelle sale cinematografiche nel 1997 e vede alla regia il maestro Douglas Jackson. Malgrado un regista e un cast di spessore, il film ha ricevuto critiche non molto positive al momento della pubblicazione, venendo poi rivalutato gradualmente nel corso degli anni. Particolarmente controversa è risultata, secondo la critica del tempo, la figura del personaggio di Jeremy. L'interpretazione di Donald Sutherland non viene criticata, ma a essere messo in discussione è l'identikit del folle antagonista e le scelte che vengono fatte da questo personaggio. Il principale 'accusato' per queste mancanze è stato lo sceneggiatore Kevin Bernhardt, reo di aver creato un personaggio poco omogeno e completamente fuori contesto. Alcune recensioni italiane hanno parlato della figura di Jeremy come quella di un 'fessacchiotto' che cade vittima della sua stessa dabbenaggine (recensione comparsa sul Corriere della Sera dopo l'uscita della pellicola). Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

UNO SCONOSCIUTO IN CASA, LA TRAMA DEL FILM

Il film, ambientato in una tranquilla cittadina americana, racconta la storia di Ted della moglie Sandy e del figlio Chris, che compongono la classica famiglia borghese americana. La loro routine sta però per essere sconvolta per sempre, a incidere negativamente sarà la presenza di Jeremy, giovane socio e amico di Ted. Il giovane, passo dopo passo si lega sempre di più alla famiglia di Ted, scegliendo di abitare in una casa vicino alla loro e a stringere con i familiari dell'amico un rapporto sempre pià stretto. In realtà Jeremy si rivelerà essere tutt'altro che un amico, l'uomo è infatti desideroso di vendetta nei confronti di Sandy. Jeremy si scoprirà essere il figlio di Sandy, che la donna ha dato in adozione appena nato ad una famiglia che però ha abusato di lui e lo ha trattato con violenza. L'uomo per reazione è diventato un folle psicopatico che come unico obiettivo ha quello di uccidere la sua madre biologica, secondo lui la vera colpevole delle sofferenze e degli abusi subiti nell'infanzia.

