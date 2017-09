Un, due, tre... Fiorella Mannoia / Anticipazioni e ospiti dello show: "i muri non dividono"

Un, due, tre... Fiorella! al via su Rai1

Fiorella Mannoia è una delle poche artiste che è riuscita ad ottenere uno show tutto suo su Rai1 e grazie a questo i suoi fan, e non solo, potranno godere di Un, due, tre... Fiorella! al via da oggi, 16 settembre. La prima delle due puntate dello show ci terrà compagnia nel prime time della rete ammiraglia Rai per la gioia dei patiti della musica italiana e dell'arte in generale. Un muro farà da scenografia allo spettacolo perché la stessa Mannoia ha ribadito l fatto che non sempre sono destinati a dividere ma anche ad unire e questo sarà il fil rouge degli artisti che saliranno sul suo palco questa sera. Fiorella Mannoia ama divertirsi e non rimanere impantanata sempre nelle stesse cose e per questo ha accettato questa sfida che le sta portando via il sonno. Musica, recitazione e momenti di alto spettaclo ci aspetta ma le novità non finiscono qui.

L'OMAGGIO A PINO DANIELE E LUCIO DALLA

Un, due, tre...Fiorella! si divide in due serate, la prima in onda oggi, 16 settembre, e la seconda in onda la prossima settimana, il 23, per il gran finale. Saranno tanti gli ospiti che hanno accettato l'invito della Mannoia a salire sul suo palco per questa ennesima festa della musica che la Rai ha messo insieme per la gioia dei suoi abbonati. Ma da dove inizierà la Mannoia? L'artista non ha di certo bisogno di presentazione e sicuramente non si presenta sul palco di Rai1 priva di un colmo bagaglio di canzoni con le quali intrattenere il pubblico ma Un, due, tre...Fiorella! non sarà solo questo. La stessa interprete ha annunciato tanti omaggi al patrimonio storico musicale italiano partendo dagli amici scomparsi Pino Daniele e Lucio Dalla. Ma quali saranno gli ospiti della prima puntata in grado di fare giustizia a due colossi della nostra musica italiana?

GLI OSPITI DELLE DUE PUNTATE

In conferenza stampa, la Mannoia e Andrea Fabiano, direttore di Rai1, hanno annunciato la presenza di tanti artisti italiani, beniamini di ben tre generazioni di fruitori della musica e dello spettacolo, ma chi aprirà le danze questa sera? In questa prima puntata gli ospiti saranno Alberto Angela, Clementino, Sabrina Ferilli, Ivano Fossati, Max Gazzè, Marco Giallini, Ligabue, Gianni Morandi, Federica Pellegrini, Enrico Ruggeri. Nella seconda puntata interverranno Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Clementino, Elisa, Emma Marrone, Niccolò Fabi, Edoardo Leo, Mika, Gianna Nannini, Paola Turci, Ornella Vanoni. Le sorprese non mancheranno così come i siparietti divertenti. Ci saranno artisti non annunciati in conferenza stampa?

