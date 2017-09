Una Vita, anticipazioni 16 settembre: la nuova opportunità per Trini e Ramon

Una Vita

Buona notizie per i telespettatori di Una Vita, che tornerà in onda anche questo pomeriggio, riprendendo la sua graditissima programmazione pre-festiva. Ampio spazio verrà dato oggi alle vicende di Ramon e Trini, di nuovo insieme dopo avere chiarito la situazione tra loro. La donna ha fatto ritorno nell'abitazione condivida con il marito e Maria Luisa ma il suo piano non potrà ancora dirsi concluso. I coniugi Palacios dovranno trovare una strategia per incastrare Clemente Heredia e tornare in possesso di tutti i beni che gli sono stati sottratti a causa degli intrighi dell'usuraio. Per raggiungere il loro obiettivo, la coppia scoprirà che Venancio Ruiz in realtà non è un semplice mendicante, come credevano, ma un uomo colto e un tempo benestante, che Clemente ha mandato in bancarotta a causa dei suoi ricatti. Potrà essere lui l'asso nella manica per incastrare il perfido usuraio una volta per tutte?

Teresa accetta di rivolgersi ad uno psicologo?

Nella puntata di Una Vita di oggi pomeriggio, Cayetana e Teresa saranno chiamate ad affrontare gravi problemi, causati da motivazioni ben diverse. La prima dovrà fare i conti con le ferite causate dall'incendio e con l'allontanamento del Duca di Somoza, che non vorrà più frequentare una donna invalida. Teresa sarà al fianco dell'amica in questo difficile momento, ma a sua volta avrà il suo bel da fare nell'affrontare la rottura definitiva avvenuta con Mauro. Proprio per questo Cayetana chiederà a Celia di convincere Teresa a parlare con il dottor Galvan, uno psicologo che potrebbe aiutarla ad affrontare i problemi mentali che l'hanno colpita. La maestra accetterà questa nuova opportunità o resterà ferma nelle sue precedenti intenzioni? Se la protagonista femminile avrà il suo bel da fare a superare queste difficoltà, Mauro resterà fermo nelle sue intenzioni di incastrare Cayetana per i suoi tanti crimini.

© Riproduzione Riservata.