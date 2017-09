Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma Galgani: la dama mollata sia da Marco che da Gianfranco (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Ieri pomeriggio, presso gli Studi Elios di Roma si sono nuovamente registrate le dinamiche del trono over di Uomini e Donne. Tempo di regalini per Tina Cipollari e Gemma Galgani ecco perché, la dama più amata del popolo senior, facendo il suo ingresso ha portato in dono una bilancia sbilanciata per evitare i giudizi pesanti della giunonica opinionista TV. Gemma poi, come al solito viene attaccata in studio e non solo dalla rivale di sempre. Contro di lei anche Valentina, Anna Tedesco e Graziella (ma per lei c'era da aspettarselo). La Galgani però non è disposta a cedere e rimanda alle mittenti le accuse di volere fare solo "business". Di seguito è andato in onda il filmato del dopo puntata. Gemma appare delusa, sia da Marco ma anche da Gianfranco, la sua nuova fiamma. Per quanto riguarda Firpo, non ha accettato l'atteggiamento vittimistico che ha proposto durante la precedente registrazione. Sul nuovo cavaliere invece, esprime i suoi dubbi affermando di non capirlo fino in fondo: cosa la lascia così basita? Nella confusione generale, la Galgani chiede di potersi confrontare con entrambi, per capire meglio cosa stia realmente succedendo. Gianfranco poi, pare avere fatto perfino un passo indietro...

Gemma Galgani, il nuovo due di picche della dama over

Tra Marco Firpo e Gemma Galgani è subito scontro diretto. Lui afferma anche che, durante il suo ricovero, non la voleva al suo fianco perché incapace di dargli serenità. Gianfranco invece, sostiene di aver fatto un passo indietro dopo aver ricevuto un'occhiataccia da parte di Marco, per via del loro bacio in esterna. Tina però sembra non crederci e anche Angelo la pensa nella stessa maniera. Per Marco la storia è conclusa come per Gianfranco. Gemma rimare molto delusa mentre Angelo trova squallido questo siparietto. Intanto Riccardo gli dà il suo numero e balla con lei tra gli auguri sarcastici della Cipollari. Crisi e litigi anche per Graziella e Manfredo. Lui sta conoscendo Titti e lei si mette in mezzo nella discussione creando un nuovo spettacolo di urla e rancore. Titti però, ribadendo che Graziella non ha alcuna colpa, chiude la frequentazione con il cavaliere. Si presenta poi l'estroso Giancarlo, fan di Baglioni che dedica una strofa proprio a Gemma. Giorgio Manetti intanto, sta conoscendo nuove dame e ci scappa anche il bacio con una di loro, come andrà a finire? Gemma a questo punto è di nuovo single, come proseguiranno le dinamiche della torinese? Riconquisterà Marco oppure ha veramente deciso di voltare pagina? In una recente intervista tra le pagine di Spy ha dichiarato che la storia con Firpo è ufficialmente chiusa e di sentirsi pronta per cambiare pagina.

