Uomini e Donne/ Anticipazioni: chi sono i preferiti dei tronisti? I primi nomi (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Proseguono incessantemente anche le nuove registrazioni del trono classico di Uomini e Donne. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 22 edizioni, si appresta finalmente a tornare in onda. Lunedì 18 settembre infatti, i tronisti verranno ufficialmente presentati a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. La giornata di debutto però, potrebbe essere anche dedicata al trono over, ancora di questo non si è parlato in maniera ufficiale. Insieme alla conduttrice, troveremo di nuovo Tina Cipollari e Gianni Sperti. Per la parentesi over inoltre, spazio anche per Tinì Cansino. Il trono giovane (ma non dalle prime battute), ha avuto il piacere di arruolare a bordo anche Mario Serpa, dopo lo sfortunato passato da corteggiatore dello scorso anno. Come ben sapete infatti, il suo ex fidanzato Claudio Sona, ha preso in giro tutti quanti, lui compreso. Mario ha debuttato nel corso dell'ultima registrazione di giovedì 14 settembre. In televisione quindi, a conti fatti lo rivedremo dopo un paio di settimane circa. In tanti, dopo avere appreso questa notizia, speravano di poter ritrovare in onda anche il suo ex fidanzato, nel tentativo di potersi spiegare (e chiarire) faccia a faccia, ed invece non è accaduto nulla di tutto questo.

Uomini e Donne, trono classico: ecco i preferiti dei neo-tronisti

Durante l'ultma registrazione, sono tornati in studio anche i nuovi tronisti, alle prese con le primissime esterne con corteggiatori e corteggiatrici. Ecco che hanno fatto il loro ingresso in studio: Mattia Marciano, Paolo Crivellin, Alex Migliorini e Sabrina Ghio, pronti a raccontare cosa è successo nel corso della passata settimana. Alcuni di loro, sembrano anche avere già le idee chiare su chi ha già conquistato la loro attenzione, vediamo quindi, come procederanno gli sviluppi amorosi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Anche Mario Serpa è stato accolto con enorme entusiasmo ed infatti, per quasi tutto il corso dell'estate si era pensato che sul trono avrebbe potuto esserci proprio lui. Ed invece, il personale riscatto del PR romano, si è evidenziato anche con la stima che Maria De Filippi e l'intera redazione del programma, nutrono ancora nei suoi confronti. L'argomento “Claudio Sona” non si è proprio sfiorato e quindi, difficilmente pensiamo che ci possano essere delle novità in futuro. Ed intanto, sono due i Nicolò che corteggiano Sabrina ed entrambi, per motivi differenti sembrano già catturare la sua attenzione. Mattia e Paolo invece, sembrano già contendersi le attenzioni delle ragazze mentre anche Alex, pare avere individuato subito il suo preferito: Claudio (non Sona!).

