VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti: Gianni Morandi, Ilary Blasi e la lettera di Fabrizio Corona (16 settembre)

Verissimo

L’attesa è finita. Sabato 16 settembre, alle 16.10 su canale 5, torna l’appuntamento con Verissimo che, per l’undicesimo anno consecutivo, sarà condotto da Silvia Toffanin, ormai perfetta padrona di casa. Il format, rispetto alle precedenti edizioni non cambia. Silvia Toffanin, nel nuovo studio di Verissimo, incontra i personaggi più in vista del mondo della televisione, della musica e del cinema. Quali ospiti, dunque, nella prima puntata? Anche nella nuova edizione di Verissimo ci sarà l’immancabile spazio dedicato alla soap opera spagnola, Il Segreto. La prima ospite della stagione di Silvia Toffanin è Megan Montaner, l’indimenticabile Pepa della prima stagione della soap. L’attrice che ha anche lavorato in Italia accanto a Raoul Bova, si racconterà tra progetti futuri e la sua nuova avventura da mamma. Grande appuntamento con Gianni Morandi che presenta la fiction in arrivo su canale 5 “L’isola di Pietro” che sogna il ritorno alla recitazione dell’eterno ragazzo della musica italiana. Esattamente come lo scorso anno, Silvia, poi, ospiterà la sua grande amica Ilary Blasi che le racconterà la nuova avventura con il Grande Fratello Vip e la vita con Francesco Totti, dopo l’addio al calcio giocato. Infine, ci sarà spazio anche per Baby K e verrà letta la lettera che Fabrizio Corona ha inviato dal carcere.

ILARY BLASI E FABRIZIO CORONA

Ospite della prima puntata di Verissimo, Ilary Blasi, ha parlato con Silvia Toffanin di diversi argomenti. Immancabile un commento su Francesco Totti e il suo addio al calcio giocato. “Lui ha insistito perché facessi il giro dello stadio insieme, anche se io avrei preferito lo facesse da solo, perché era il suo momento e io volevo godermelo con gli altri. E' vero, non ho pianto, ma volevo essergli di sostegno, il suo punto fermo" – ha dichiarato la conduttrice del Grande Fratello Vip che ha poi commentato la nuova vita da dirigente della Roma del compagno – “Sta benissimo in giacca e cravatta. Mi devo un po' abituare, nel senso che è tutto nuovo per tutti, però non mi dispiace. Mi sembra che vada tutto bene". Molta attesa anche per la lettera che Fabrizio Corona ha inviato a Verissimo e che Silvia Toffanin leggerà nel corso della prima puntata. “Ciao Silvia, quello che mi hanno fatto questa volta è peggio di tutto quello che ho subito dal 2005. Troppo lungo per spiegartelo in una lettera, spero di poterlo fare al più presto di persona. Ora, per i miei principi e per insegnare a mio figlio che bisogna sempre lottare per l’ingiusta libertà negata, gli abusi di potere, le vendette e le vanità personali (che nulla hanno a che vedere con i procedimenti giuridici e la giustizia), sono disposto a sacrificare la mia vita. Sciopererò fino a quando non mi verrà fissata un’udienza nella quale verranno riconosciuti i miei diritti e la libertà che mi spetta”, è un passaggio della lettera che Gabriele Parpiglia ha pubblicato in anticipo su Instagram.

