ASIA NUCCETELLI/ La Mosetti Jr irriconoscibile dopo la chirurgia plastica, polemica sul web (Domenica Live)

Asia Nuccetelli

Asia Nuccetelli, venuta alla ribalta grazie alla sua partecipazione, in coppia con la madre Antonella Mosetti, alla prima edizione del Grande Fratello Vip, per alcuni è diventata letteralmente irriconoscibile. Negli ultimi mesi la Mosetti Jr è stata bersaglio sui social di una vera e propria pioggia di insulti, polemiche e frasi di scherno. Il motivo? Il risultato avuto dopo i numerosi interventi di chirurgia plastica ai quali si è sottoposta, tanto da definirla, dai "fan" più cattivi, "mostruosa". Il tema della chirurgia estetica occuperà oggi una parentesi importante nel corso della prima puntata di Domenica Live, in onda su Canale 5 e condotta da Barbara d'Urso. Proprio la padrona di casa accoglierà in studio la "nuova" Asia Nuccetelli, reduce da una serie di ritocchini che non hanno avuto, a detta del popolo del web, i risultati sperati. E così, la scorsa estate, non sono mancati i commenti al veleno sul suo profilo Instagram, dove la figlia dell'ex ragazza di Non è la Rai è solita caricare foto e video.

LE SPIETATE CRITICHE SOCIAL

Proprio su Instagram non c'è traccia della vecchia Asia Nuccetelli. Via il vecchio per dare spazio solo alla nuova sé, anche se dai commenti non sembra aver messo tutti d'accordo, almeno per quanto concerne il suo aspetto fisico. A sollevare le prime polemiche sono stati proprio i frequentatori più assidui della rete: "Irriconoscibile, fattelo un altro ritocco… Una barbie", aveva scritto un utente sul suo profilo Instagram qualche tempo fa. C'era addirittura chi l'aveva paragonata a Loredana Lecciso e chi, riprendendo una sua frase divenuta celebre nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, le aveva fatto il verso scrivendo: "Chirurgia has not limit". Eppure, a detta di mamma Antonella, Asia si sarebbe "solo rifatta il naso e qualche punturina di acido ialuronico", come dichiarato su Diva e Donna. Una serie di ritocchi che comunque non sono piaciuti ai fan anche se l'ex gieffina sembra essere riuscita sempre a farsi scivolare addosso i commenti negativi, come l'ultimo giunto da Selvaggia Roma, ex partecipante di Temptation Island, che in difesa della sua recente operazione estetica al seno, ha tirato in ballo proprio la Mosetti Jr per difendersi dai suoi detrattori: "La figlia di Antonella, Asia è veramente eccessiva", aveva detto. Alla polemica si era unita la stessa ex gieffina, definita "artificiale", la quale aveva tuonato: "Prima di criticare e giudicare le scelte di vita di persone che neanche conosciamo, dovremmo rivederci e farci un esame di coscienza!".

© Riproduzione Riservata.