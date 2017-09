Alberico Lemme/ Che fine ha fatto il farmacista ideatore della dieta più discussa del momento? (Domenica Live)

Alberico Lemme (Facebook)

Che fine ha fatto Alberico Lemme? Il discussissimo farmacista, noto per una dieta a suo nome sulla cui efficacia si continua a confrontarsi, sarà ancora protagonista di Domenica Live. La conduttrice Barbara d'Urso soddisferà la curiosità dei suoi telespettatori, che vogliono avere notizie di Lemme, uno dei protagonisti indiscussi della scorsa stagione del programma domenicale di Canale 5. Presumibilmente oggi si tornerà a parlare di alimentazioni e diete, ma chissà se si farà il punto della situazione sui "guai" capitati ad Alberico Lemme, che a gennaio venne convocato dall'Ordine dei Farmacisti. Allora non venne preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto, ma il problema non è stato risolto: Alberico Lemme svolge di fatto degli atti medici per i quali non è abilitato. Ci sono stati sviluppi in tal senso? Lo scopriremo oggi, 17 settembre 2017, nella nuova puntata di Domenica Live.

LA DISCUSSA "FILOSOFIA ALIMENTARE"

Alberico Lemme, celebre ideatore della discussa "filosofia alimentare" molto nota nei salotti televisivi, nasce ad Archi, in provincia di Chieti, nel 1958. Il farmacista, meglio noto come il "dietologo dei vip", nel 2000 ha dato vita al centro di dimagrimento "Accademia di filosofia alimentare", ma deve la sua fama alle numerose partecipazione in alcuni dei programmi più amati dal pubblico televisivo. Fra questi, Porta a porta, Matrix, ma sopratutto Domenica live, dove, accolto dalla padrona di Casa Barbara D'Urso, negli ultimi anni ha avuto modo di diffondere le sue teorie fra battibecchi, polemiche e bizzarri teatrini. Oggi, il suo metodo alimentare è noto come "dieta Lemme", un programma che prevede un orario stabilito per i pasti e la concentrazione di alcuni alimenti in determinate fasi della giornata. Secondo il suo principio, infatti, è bene assumere la pasta nelle fasi mattutine, momento in cui il corpo riuscirebbe ad assimilare meglio i carboidrati; il pranzo, invece, è da consumare fra le 12 e le 14, anticipato da un breve spuntino. No agli zuccheri e al sale, consentiti invece crusca, caffè e olio.

LE LITI A DOMENICA LIVE

Le teorie alimentari di Alberico Lemme e la dieta che porta il suo nome, di recente hanno avuto ampio risalto mediatico grazie alla sua presenza nei salotti televisivi di Barbara D'Urso. A causa delle sue tesi, però, il farmacista si è reso più volte protagonista di accesi dibattiti, culminati, nello scorso febbraio, con l'annuncio di provvedimenti nei suoi confronti da parte dell'Ordine dei medici di Roma. Fra le tante liti, ricordiamo quella del novembre 2016 con Nadia Rinaldi, che dopo aver ascoltato le accuse di una ex paziente in collegamento telefonico, si è rivolta senza mezzi termini al farmacista: "Lei è un cialtrone e un truffatore, e lo dimostreremo". Immediata la reazione di Lemme, che ha portato le sue mani al volto dell'attrice, prontamente bloccato dall'immediato intervento di Barbara D'Urso. Fra i litigi più accesi, quello con Platinette: "È venuto da me 4 anni fa ed è stato rifiutata perché non è stata in grado", ha detto il farmacista ospite a Domenica Live, le sue parole, però, sono state smentite dall'ospite: "Io me ne sono andata dopo essere stata rapinata 200 euro. Un truffatore".

