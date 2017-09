BENVENUTI AL NORD/ Su Canale 5 il film con Claudio Bisio e Alessandro Siani (oggi, 17 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Canale 5

NEL CAST CLAUDIO BISIO E ALESSANDRO SIANI

Benvenuti al nord, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 17 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia del 2012 che è stata diretta da Luca Miniero (Non c'è più religione, Un boss in salotto, La scuola più bella del mondo) ed interpretata da Claudio Bisio (Mediterraneo, Ma che bella sorpresa, Benvenuto presidente), Alessandro Siani (Il principe abusivo, Mister Felicità, Si accettano miracoli) e Angela Finocchiaro (Mio fratello è figlio unico, Latin lover, Non ti muovere). Il film è il sequel di Benvenuti al Sud, a sua volta remake della commedia francese Giù al Nord (2008), dove i contrasti fra Nord e Sud della Francia sono stati adattati al contesto italiano. Dopo il grandissimo successo di Benvenuti al Sud, venne subito messo in cantiere un sequel. Si tratta in questo caso di una pellicola completamente originale, e non di un remake come il precedente. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

BENVENUTI AL NORD, LA TRAMA DEL FILM

Sono trascorsi due anni dal temporaneo trasferimento di Alberto Colombo (Claudio Bisio) al Sud, ed ora l'uomo lavora a Milano, sempre per le Poste Italiane. Il suo collega Mattia Volpe (Alessandro Siani) continua la sua vita a Castellabate, dove vive ancora con la madre insieme alla moglie (Valentina Lodovini) e alla figlia. Mattia, nonostante abbia messo su famiglia, continua ad essere un ragazzo immaturo, che non riesce a pensare ad un futuro senza la mamma. La moglie vorrebbe una casa tutta per loro, ma l'uomo non riesce neppure a considerare l'idea di un mutuo. Quando la donna decide di lasciarlo, Mattia si convince a compiere il grande passo per far vedere di essere cresciuto, e chiede il trasferimento al Nord, a Pordenone. Per l'intervento di alcuni colleghi finisce però a Milano, proprio nell'ufficio di Alberto. L'ufficio però è appena stato sconvolto dal nuovo capo, Palmisan (Paolo Rossi), che vuole aumentare l'efficienza dei suoi impiegati eliminando tutti i tempi morti sul lavoro. Alberto, responsabile del progetto, prova a scaricare tutte le responsabilità su Mattia per accontentare la moglie (Angela Finocchiaro), a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Alberto impara così ad apprezzare il tempo che passa con la sua famiglia, mentre Mattia comincia a rendersi conto di cosa significhi avere delle responsabilità ma deve però intervenire ad una conferenza indetta dallo stesso Palmisan, una situazione potenzialmente catastrofica e dai risvolti imprevedibili.

