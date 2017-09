Barbara D'Urso/ Gaffe a Pomeriggio 5: la conduttrice chiede a Samira Lui "di dove sei?", ma la miss è Italiana

Barbara D'Urso

Barbara D'Urso, nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, si è resa involontariamente protagonista di una gaffe che ha dell'incredibile. La conduttrice, infatti, ha ospitato nel suo salotto Samira Lui, terza classificata nel popolare concorso di Miss Italia 2017, che di recente ha sollevato una piccola polemica a causa di una frase pronunciata da Francesco Facchinetti nel bel mezzo del concorso. Secondo la miss friulana, infatti, il conduttore, nel descriverla come proveniente dal Senegal, avrebbe influenzato il tele voto del pubblico, che in seguito alle sue parole avrebbe preferito riservare i suoi voti alle tante ragazze di origini italiane. La concorrente, in un'intervista successiva, ha quindi ribadito la sua provenienza "Mia mamma è italiana, io sono nata in Italia e mi sento italianissima al 100 per cento", replicando alla gaffe di Facchinetti e mettendo un punto su tutta la vicenda.

LE PAROLE DELLA CONDUTTRICE

Della vicenda di Samira Lui, terza classificata nell'ultima edizione di Miss Italia, si è occupata anche Barbara D'Urso, che ha ospitato la protagonista di questa vicenda per ascoltare il suo punto di vista. Nell'intervistare la bella concorrente friulana, in collegamento con lo studio di Canale 5, la nota conduttrice ha però commesso una piccola gaffe, che in breve tempo ha scatenato l'ironia del popolo del web. Barbara D'Urso, infatti, mentre si rivolgeva alla sua ospite, dopo essersi inceppata sulla parola "penalizzata", ha cercato di rimediare ponendole una semplice domanda: "Parlo molto bene l’inglese, il francese ed anche la tua lingua… Di dove sei?". La ragazza, un po' sbigottita, ha replicato con un semplice "parlo italiano" e a questo punto Barbara D'Urso, cercando di salvare il salvabile, è caduta dalla padella alla brace "Ah, tu sei italiana, io non lo parlo perché non mi viene il verbo".

