Cristiano Malgioglio / Video, lo scherzo della melanzana ai danni di Aida Yespica (Grande Fratello Vip 2017)

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2017

Nella Casa dei Grande Fratello Vip 2017, si sa, la noi a gioca brutti scherzi e così, anche quest'anno, gli inquilini si sono lasciati coinvolgere in una serie di giochi e di sketch destinati ad allietare le lunghe ore passate senza far nulla (o quasi). Fra questi, anche un gioco del tutto innocente, che però, in breve tempo, si è trasformato in uno dei momenti trash più epici della storia del reality dedicato ai vip. Il gioco prevedeva di prendere un concorrente a caso, bendarlo e fargli "assaporare" un oggetto qualunque. Con il solo aiuto delle papille gustative, quindi, l'inquilino avrebbe dovuto dire il nome del misterioso elemento, scelto, naturalmente, dal mattatore di questa edizione, Cristiano Malgioglio. A fare le spese di questo scherzo, però è stata Aida Yespica, che dopo aver accettato di farsi bendare, è finita della rete dell'arguto paroliere. Cosa ha combinato, stavolta, Malgioglio?

LE DIVERTENTI RISPOSTE DELLA CONCORRENTE

Cristiano Malgioglio, concorrente di primo piano nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, dopo aver bendato Aida Yespica, le ha fatto assaggiare una melanzane prese fra quelle che i concorrenti hanno a disposizione per il rifornimento settimanale. La concorrente, fidandosi del suo compagno di avventura, ha quindi aperto la bocca consentendo l'ingresso del misterioso oggetto, ma, dopo aver stappato un pezzo di buccia con un lieve morso - scatenando l'ilarità dei presenti - non è riuscita a formulare la risposta esatta. Fra risate, urla e divertimento, la concorrente ha risposto "banana", seguito poi da "platano" e neanche l'assaggio successivo è riuscito a chiarirle finalmente le idee. "Ma che cosa è?" ha esclamato infatti l'inquilina, che con le sue bizzarre risposte ha scatenato in maniera immediata le risate degli altri stazionati. Solo in seguito a un ulteriore suggerimento di Malgioglio, la Yespica è riuscita a dare la risposta esatta. "Pensavo fosse platano verde", ha esclamato infatti subito dopo. Per visualizzare il divertente filmato postato in rete dal Vicolo delle News, potete cliccare qui.

