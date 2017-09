ELISABETTA E PIERO VILLAGGIO/ Ospiti i figli di Paolo Villaggio: dalla crisi all’ultimo addio (Domenica Live)

Paolo ed Elisabetta Villaggio (Instagram)

«Ciao papà ora sei di nuovo libero di volare»: con queste parole Elisabetta Villaggio annunciava al mondo la morte a luglio del grande comico e attore Paolo Villaggio, uno dei personaggi più amati dal popolo italiano. Un colpo durissimo, con lunghi mesi di ricordi, nostalgiche proiezioni di Fantozzi e Fracchia e tanto commosso saluto a quel personaggio che cambiò la storia della cultura cinematografica e non solo degli italiani. Oggi a Domenica Live saranno ospiti in esclusiva Piero ed Elisabetta Villaggio, i due figli che in maniera difficile e tormentata lungo la carriera del padre hanno saputo piangere e sorridere assieme: Elisabetta è Laureata in filosofia all’università di Bologna e Cinema e Televisione a Los Angeles al USC (University of South California) ha lavorato in tv come assistente alla regia, regista, autrice e consulente per programmi Rai, Mediaset, la7. La carriera di Elisabetta si è avvicinata così alla tv ma in maniera ovviamente diversa e lontana dall’esperienza dell’illustre padre. «Diceva spesso scherzando - ha ricordato la figlia Elisabetta poche ore dopo la morte dolorosa del grande Fantozzi - se devo avere un funerale in chiesa, lo voglio a San Pietro».

IL DIFFICILE RAPPORTO CON IL FIGLIO

Paolo Villaggio soprattutto con il figlio Pierfrancesco - detto Piero - ha avuto parecchi problemi lungo praticamente l’intera esistenza dell’attore famoso in tutta Italia: così amato dal pubblico, così odiato in alcuni momenti dal figlio che lo vedeva lontano, distante e con pochissime azioni da vero “papà” specie durante la gioventù di Piero ed Elisabetta. Negli ultimi anni la grande rappacificazione con la malattia del padre che paradossalmente ha contribuito a riallacciare rapporti fino a quel abbraccio commosso nelle primissime ore dopo la scomparsa del grande Paolo. «Il mio rapporto con l’eroina è cominciato prestissimo, avevo 17 anni. La mia passione è stata quasi interamente consumata dalla dipendenza. Se a questo aggiungiamo il fatto che non ho mai avuto necessità di lavorare per mantenermi capirà che è stato difficile trovare la mia strada»: è Piero a parlare a Vanity Fair e ha anche addebitato qualche responsabilità alla figura paterna: «Il confronto con un artista ingombrante come mio padre mi ha inevitabilmente condizionato. Non mi sono mai sentito all’altezza ed è forse per questo che oggi mi ritengo insoddisfatto». Oggi spiegheranno meglio il loro rapporto, i loro ultimi insieme e quel doloroso e sofferto addio ad un padre difficile, ma pur sempre un papà.

