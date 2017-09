EMMY AWARDS 2017/ Streaming video diretta tv: vincitori nei pronostici, nomination e premi

Emmy Awards 2017

EMMY 2017, CONDUCE STEPHEN COLBERT

Questa sera a Los Angeles (sarà notte fonda in Italia) si terrà la 69esima edizione dei Primetime Emmy Awards. Il Microsoft Theatre di Hollywood diventerà così la location di una delle cerimonie più attese a livello internazionale che verrà condotta da Stephen Colbert. In Italia sarà possibile seguire l’evento su Rai 4 a partire dalle ore 1:50. Prima ci sarà il Red Carpet in cui vedremo sfilare le diverse star e i candidati al premio. Gli Emmy 2017 saranno interessanti da seguire, anche per via dell'assenza di Game of Thrones - Il Trono di Spade, causata dalla tardiva messa in onda di quest'anno. L’attenzione sarà quindi rivolta innanzitutto verso Westworld, la serie tv con protagonisti Anthony Hopkins ed Evan Rachel Wood, che ha ottenuto 22 nomination. Ma destano interesse anche Stranger Things, la serie tv ambientata negli anni '80, e Feud: Bette and Joan, entrambe con 18 nomination. La favorita alla vittoria è senza dubbio Westworld, candidata al premio come Miglior Serie Drammatica, esattamente come Stranger Things, che è riuscita a raccogliere un forte gradimento da parte del pubblico, e The Crown, la serie Tv Netflix scritta da Peter Morgan. Le chance di vittoria sono molto forti anche per la meno quotata delle due, dato che ha dalla propria parte la vittoria del Golden Globe 2017 per la stessa categoria. Per la categoria Miglior Serie Comedy i bookmakers puntano tutto su Veep, che potrebbe ottenere l'Emmy Award per la terza volta consecutiva.

LE NOMINATION PER LA MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Ma un altro elemento di interesse negli Emmy 2017 riguarda le candidate donne, che quest'anno vivranno uno scontro senza pari. Evan Rachel Wood e la protagonista di The Crown, l'attrice Claire Foy, concorrono infatti per la categoria Miglior Attrice in una Serie Drammatica e dovranno vedersela non solo con Robin Wright, la First Lady di House of Card, ma anche con la brillante Viola Davis di How To Get Away With Murder (Le Regole del Delitto Perfetto in italiano). La Davis ha collezionato nella sua fiorente carriera diversi premi ambiti, fra cui un Oscar nel 2008 e uno nel 2016 e due Screen Actors Guild nel 2011 per quanto riguarda il grande schermo, mentre è stata premiata con un Emmy nel 2014 proprio per il suo ruolo in HTGAWM. Una sfida fra titani quindi, anche se la scelta della giuria degli Emmy 2017 potrebbe dirigersi in questo caso verso la Wood, vera rivelazione di quest'anno. Per le Serie Comedy la protagonista di Veep, Julia Louis-Dreyfus sembra invece non avere alcuna rivale.

Per quanto riguarda invece gli uomini, Anthony Hopkins concorrerà grazie a Westworld per la categoria Miglior Attore in una Serie Drammatica e anche in questo caso sembra doversi battere con altri attori di primo piano. Non solo Kevin Spacey, che ha ormai collezionato cinque nomination grazie al suo ruolo in House of Cards, ma soprattutto contro Sterling K. Brown. L'attore conosciuto di recente in American Crime Story ha attirato il favore di pubblico e critica grazie alla sua interpretazione di This Is Us, il drama in cui recita anche il brillante Milo Ventimiglia. Quest'ultimo concorre nella stessa categoria per la medesima serie Tv, ma sembra sfavorito di fronte a Bob Odenkirk, acclamato protagonista di Better Call Saul. Gli altri candidati sembrano quasi svanire a confronto di tre nomi così imponenti, nonostante si parli di performance di primo piano come quella di Liev Schreiber, protagonista di Ray Donovan, e Matthew Rhys, il Philip di The Americans. Per le Serie Comedy, il favorito rimane come negli ultimi anni Jeffrey Tambor per la sua Maura in Transparent, che potrebbe scontrarsi con Donald Glover per il suo ruolo in Atlanta, la serie targata FX.

Per seguire in diretta la cerimonia dal Microsoft Theatre di Hollywood e scoprire così chi ha vinto i premi, potete cliccare qui.

